Matka žila se třemi dětmi ve zchátralé garáži, úřady čelí kritice za necitlivý zásah

Vzít rodičům dítě jen proto, že jsou chudí a bydlí s ním v nevyhovujících podmínkách, není podle českých zákonů možné. Přesto ústecký orgán sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD či lidově sociálka) tento týden odebral jedno ze tří dětí matce, která s potomky bydlela v garáži bez toalety či tekoucí vody.

Rodinu v nouzi odhalili v úterý strážníci, kteří se na místo vydali po anonymním oznámení, že se z jedné z řadových garáží ozývá dětský pláč. Jejich matka jim řekla, že v garáži bydlí dočasně, protože její byt je v rekonstrukci. Přivolaný pracovník sociálky však následně rozhodl, že jedno z dětí ženě odebere.

"Na jeho žádost bylo služebním vozem převezeno jím odebrané nezletilé dítě do dětského zařízení Klokánek, kde bylo předáno odpovědným zaměstnancům," uvedl na svém Facebooku ústecký magistrát. Mluvčí města Romana Macová odmítla k případu sdělit další podrobnosti, neobjasnila ani, proč muselo být odebráno jen jedno ze tří dětí.

"Vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilé, OSPOD nebude k případu poskytovat žádné informace," uvedla mluvčí. Není tedy jasné, zda v rodině byly kromě nevyhovujícího bydlení nějaké další problémy.

Podle televize Prima je odebranému dítěti šest měsíců a matka v místnosti o velikosti asi dvaceti metrů čtverečných žila ještě s jedním mužem, který nemá podle svých slov s dětmi příbuzenský vztah.

Měli se snažit vyřešit to jinak

Město si za svůj postup v případu vysloužilo pod facebookovým postem ostrou kritiku. Uživatelé sociální sítě upozorňují zejména na to, že odebrání dítěte má být až krajní možnost. Za pravdu jim dává i Věra Malesáková z ústecké krajské pobočky neziskové organizace Dobrá rodina, která se zaměřuje na náhradní rodinnou péči.

"Bydlet s dětmi v garáži určitě není v pořádku. Na druhou stranu se stát měl postarat o to, aby děti byly někam umístěny spolu s matkou," myslí si. Podle Malesákové může dítě traumatizovat a poškodit každé dlouhodobé odloučení od matky, otce či jiného člověka, který o něj od narození pečuje.

Na webu města je také mezi základními principy výkonu sociálky uvedeno, že se pracovník snaží "zamezit oddělení dítěte od rodičů či osob odpovědných za jeho výchovu, pokud to není v přímém rozporu s jeho nejlepšími zájmy".

Kromě toho Nejvyšší soud v roce 2011 rozhodl, že chudoba a špatné bydlení nemohou být hlavním důvodem k umístění dítěte do ústavu. Odebrat dítě lze až tehdy, když jiná opatření nevedla ke zlepšení podmínek. Na to, zda ústecká sociálka napřed nějaká jiná opatření učinila, mluvčí Macová neodpověděla. "OSPOD vždy postupuje v souladu se zákonem," řekla jen.

Odebrání dítěte v Česku řešil i Evropský soud

Odebírání dětí chudým rodičům kritizuje také předsedkyně vládního Výboru pro práva dítěte Klára Šimáčková Laurenčíková. Připomíná, že Česko před 11 lety v jednom takovém případě prohrálo u Evropského soudu pro lidská práva.

"Stát je povinen pomoci rodině tíživou situaci řešit. Ať už zajištěním sociální služby, rychlé dávkové pomoci, ideálně v kombinaci se sociálním bydlením," říká Šimáčková Laurenčíková. Zákon o sociálním bydlení Česko stále nemá. Jen na ubytovnách podle Platformy pro sociální bydlení žijí tři tisíce dětí.

"Stát nebyl schopen přijmout zákon o sociálním bydlení, který musíme kvalitně dopracovat a neprodleně schválit, abychom těmto nešťastným případům předešli," říká předsedkyně vládního výboru. Dodává také, že zatím chybí i zákon o zálohovaném výživném, bez něhož řada samoživitelek zůstává bez peněz, protože jim bývalý partner neplatí alimenty.

Šimáčková Laurečníková připomíná, že ač to politická reprezentace opakovaně slibuje, do preventivní práce s rodinami, která by mohla odebrání dítěte odvrátit, jde minimum financí. "Naopak v momentě, kdy mámě děti vezmeme, jde za nimi do ústavu obrovské množství peněz. Kdyby je dostala ta máma, tak si za ně může pronajmout byt 4+1 a děti chodí do soukromé školky," poukazuje na absurdní nastavení odbornice.