Majitele chatky bodl bajonetem, pak ho kopal. ÚS mu potvrdil 12 let za pokus o vraždu

před 12 minutami

Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost Pavla Machaty, kterého justice poslala na 12 let do vězení za pokus o vraždu v pražské zahrádkářské kolonii Višňovka. Majitele chatky, ve které bydlel, bodl v roce 2016 bajonetem do hrudníku. Pak ho podle svědeckých výpovědí ještě kopal a mlátil větví.

Machatovu stížnost označili ústavní soudci za zjevně neopodstatněnou. Obhajoba například tvrdila, že se napadený muž sám dopustil předchozího zavrženíhodného jednání, když Machatu vystěhoval z chatky a prakticky z něj udělal bezdomovce. S ohledem na specifické okolnosti obhajoba žádala mírnější právní kvalifikaci následného útoku. Ústavní soud se ale ztotožnil s verdiktem, podle kterého se Machata dopustil pokusu o vraždu s rozmyslem, což dokládají například jeho slovní projevy popsané svědky. "Obecné soudy dovodily naplnění skutkové podstaty zločinu vraždy s rozmyslem ve stadiu pokusu z objektivních okolností trestného činu. Vycházely přitom z celkové konstelace vzájemných vztahů stěžovatele a poškozeného před a v době spáchání trestného činu a z objektivně zjištěného průběhu skutkového děje," stojí v usnesení. Machata neplatil majiteli nájem, proto se jej rozhodl vystěhovat. Na to nájemník reagoval útokem, v jehož dokonání zabránili svědci. Přivolali policii. Napadený skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče, z incidentu vyvázl bez větších následků.