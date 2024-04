Americký senátor napadl byznys českého zbrojaře, nařkl ho z vazeb na Čínu a Rusko

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group má ve Spojených státech reputační problém, jenž může ohrozit její tamější akvizici. Holding zbrojaře Michala Strnada je krátce před dokončením nákupu firmy ovládající klíčové výrobce malorážové munice. Americký senátor z Louisiany poslal v úterý dopis ministryni financí, kterou varoval před zbrojovkou kvůli její vazbě na Čínu. Aktuálně.cz dopis prostudovalo.

Součástí americké firmy Vista Outdoor je Vista Sporting Products, která sdružuje jedny z nejvýraznějších producentů malorážové munice. Jsou jimi Remington, Speer či Federal. Loni v říjnu Vista Outdoor oznámila, že tuto její sekci za 1,91 miliardy dolarů (v přepočtu 45 miliard korun) koupí Czechoslovak Group.

Pro dokončení transakce je nutný souhlas amerického Výboru pro zahraniční investice. Řídí ho ministryně financí Janet Yellenová z administrativy prezidenta Joea Bidena. V úterý přitom dostala dopis od republikánského senátora za Louisianu Johna Kennedyho, který ji upozorňuje na možná rizika obchodu.

"Píši, abych vás upozornil na možné obavy o národní bezpečnost vyplývající z akvizice Vista Sporting Products do Czechoslovak Group, obchodníka se zbraněmi s vazbami na Čínu. Obchod byl uzavřen nedávno, jeho předmětem jsou klíčoví dodavatelé roznětek a munice pro americkou armádou a bezpečnostní složky," stojí v dopise.

Strnadův byznys s Čínou

Kennedy pojmenovává aktivitu firmy Eldis Pardubice, kterou Czechoslovak Group vlastní prostřednictvím jedné ze svých dceřiných společností. Elmis Pardubice se v roce 2020 podílela na výstavbě čínského letiště Chengdu Tianfu International, přispěla dodávkou a montáží dvou přehledových radarů.

Byznys s Čínou dělala i další firma ze Strnadovy skupiny, Dako CZ, jež vyrábí brzdové systémy pro kolejová vozidla. Podílela se na projektu švýcarské společnosti Stadler, prostřednictvím kterého dodávala produkty čínské firmě Huawei pro její kampus Dianshan Lake v oblasti Qingpu u Šanghaje.

Čína je největší globální rival Spojených států, ty proti ní přijímají restriktivní opatření v oblasti ekonomiky a bezpečnosti. Senátor Kennedy si všímá také toho, že Czechoslovak Group se po oznámení akvizice snaží své obchodní aktivity vůči Číně bagatelizovat.

"Žádám výbor, aby se kvůli obavám týkajících se národní bezpečnosti akvizicí pečlivě zabýval. Hlavně z pohledu možného dopadu transakce na přístup americké armády k cenově přijatelné dodávce roznětek a střeliva a také kvůli snaze společnosti zamlžit její vztahy s Čínou," píše Kennedy.

Zemanův sponzor

Kennedy je za poslední čtvrt rok už třetím kongresmanem, který americkou administrativu zrazuje od prodeje Vista Sporting Products Strnadově skupině. V lednu se jako první ozval republikánský senátor za stát Ohio James David Vance, před třemi týdny vyslovil své obavy člen Sněmovny reprezentantů za Louisianu, republikán Clay Higgins.

"CSG má znepokojivou historii, která by měla vyvolat obavy o národní bezpečnost, a to zejména kvůli údajným vazbám na nejbližší okolí ruského prezidenta Vladimira Putina," napsal senátor Vance. Strnadův otec Jaroslav, dřívější majitel skupiny, sponzoroval exprezidenta Miloše Zemana, který se do invaze na Ukrajinu choval otevřeně prorusky.

Kongresman Higgins varuje, že dokončením transakce by 70 procent západní produkce roznětek zajišťovala firma s "vazbami na Rusko a Čínu." Strnad by ovládal výrobce, kteří kromě armády mají kontrakty za stamiliony dolarů s FBI, tajnými službami a Celní a pohraniční stráží USA, znepokojuje navíc senátora Kennedyho.

"Vlastnictví Vista Sporting Products ze strany Czechoslovak Group by mohlo ohrozit možnost bezpečnostních složek se zákazem zadávání zakázek ze zahraničí pokračovat v nakupování zásob," stojí pak v dopise asociace sdružující tři tisíce amerických šerifů, na který upozornil britský Daily Mail a jejž asociace poslala Bidenově administrativě minulý týden.

"Nemáme vazby na Putina"

Czechoslovak Group reagovala v úterý otevřeným dopisem pro senátora Vancea. Nařčení z vazeb na Rusko vyvrací tím, že od roku 2018 dodává zbraňové systémy na Ukrajinu. Po začátku ruské invaze jí poskytla přes sto kusů těžké techniky, skupina je součástí české iniciativy na sehnání milionu kusů dělostřelecké munice pro Ukrajince.

"CSG nikdy neměla žádné vazby na Putinův režim a není důvod, proč bychom takové vazby měli mít. Do Ruska jsme nikdy žádné obranné produkty nedodávali. Dřívější vývoz našich civilních výrobků - zejména nákladních automobilů pro těžební průmysl - byl zanedbatelný a po vypuknutí ruské agrese proti Ukrajině jsme jej ukončili," píše skupina.

Strnad připomíná, že Czechoslovak Group patří mezi dodavatele americké armády a spolupracovala s americkými zbrojovkami. Některé firmy ze skupiny mají prověrku NATO na stupeň tajné, upozorňuje zbrojař v dopise. Dále argumentuje, že skupina nikdy nebyla trestána za porušení zbraňových embarg.

Novinky.cz informovaly, že Strnad byl součástí podnikatelské delegace na cestě premiéra Petra Fialy (ODS) do Bílého domu. Zda tam předseda vlády obavy části americké politické scény z akvizice tlumil, není jasné. "Podporujeme české exportéry, všem měříme stejně. Veřejně se však ke konkrétním případům vyjadřovat nemohu," sdělil premiér.

Americký výbor pro zahraniční investice byl měl o akvizici rozhodnout v příštích týdnech. Czechoslovak Group však potřebuje ještě jeden souhlas, aby obchod dotáhla do konce. Odhlasovat ho musí ještě akcionáři mateřské firmy Vista Outdoor. Ti se dosud nevyjádřili.