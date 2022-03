Uprchlíkům by mohla putovat jednotná dávka na měsíc, navrhuje Jurečka

Pro uprchlíky z Ukrajiny by se mohla v brzké době poskytnout jednotná dávka. Vyplácela by se na osobu a měsíc. Příspěvek od státu na náklady by mohli dostávat i lidé, kteří běžence ubytovali. Návrhy připravuje ministerstvo práce. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Uprchlíci z Ukrajiny mohou nyní případně žádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Ta patří mezi dávky hmotné nouze, je jednorázová. Podle stanovených pravidel ji mohou získat jen lidé ve velmi tíživé situaci. Posuzuje se příjem i majetek všech členů domácnosti i životní náklady. Podle toho pak úředníci vypočítají výši podpory. Řídí se životním minimem podle počtu dospělých a dětí v domácnosti. Ministerstvo připravuje návrh legislativních změn ke zjednodušení. "Zhruba od poloviny března, kdybychom dotáhli i tu aktuální legislativu, na které kolegové teď pracují, potom bychom chtěli, aby tam byla jednoduchá paušální částka na osobu a měsíc a na osobu pro člověka, který jí přístřeší poskytuje," řekl Jurečka. Podle něj vláda počítá s tím, že ubytovatelům poskytne "nějakou formu podpory na krytí nákladů". Ocenil velkorysost lidí, kteří u sebe uprchlíky ubytovávají. Označil to za "akt velmi otevřeného srdce". Související Okna jsme zalepili, celou noc padaly bomby. Ukrajinci popisují život v Charkově Jak by mohla být paušální částka pro uprchlíka na měsíc vysoká a kolik by mohla činit podpora pro ubytovatele, ministr zatím neupřesnil. Peníze by nejspíš vyplácely úřady práce. O dávku mimořádné okamžité pomoci mohou případně žádat i rodiny ukrajinských pracovníků, kteří odjeli bránit svou vlast. Domácnost by tak měla s pomocí od státu zvládnout výpadek příjmu. Vyřizování mimořádné dávky by se mohlo zjednodušit i v nouzovém stavu, který vláda kvůli zvládnutí příchodu lidí z Ukrajiny vyhlásí od pátku. Snadnější proces zavedla už za epidemie v minulých nouzových stavech bývalá vláda.