Obdivuji miliardáře Babiše, píše údajný Kalouskův syn. Nesmysl, reaguje poslanec

Českem se v těchto dnech šíří řetězový e-mail, ve kterém se údajný syn poslance TOP 09 Miroslava Kalouska zastává premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Kalousek však deníku Aktuálně.cz sdělil, že celý e-mail je naprosto vymyšlený a jeho syn rozhodně nepatří k Babišovým zastáncům. Poskytnout na něj kontakt však odmítl.

"Syn Kalouska Míra napsal občanům naší země," stojí na začátku mailu, který se hromadně šíří internetem a má datum odeslání 17. června 2019. V následném textu, který není nijak podepsaný, se objevuje řada vět na obranu premiéra Andreje Babiše.

"Tak to teda zírám, to bych od mladého ing. Kalouska nečekal. To si teda u mě šplhl! Má 100% pravdu," pokračuje v úvodu mail a pak už následují údajné věty Kalouskova syna. Uvádí, že si dovoluje v souvislosti se současnou politickou situací napsat několik faktických poznámek o "občanovi Ing. Babišovi".

"Od roku 1918 je prvním politikem v historii naší země, který vykonává funkci pro stát - tedy i pro nás, zcela zdarma !!!! Celý jeho ministerský plat je automaticky odesílán na charitu. Od roku 1989 je prvním ministrem financí, který sestavil vyrovnaný rozpočet a ještě skončil s přebytkem. Všechny jeho firmy působící na území ČR mají sídlo v ČR. Tedy zde platí daně. Za přibližně cca 20 let působení jeho firem odvedl do státní pokladny daně v řádu miliard. Jako fyzická osoba odvedl do státní pokladny daně z příjmu v řádu stovek milionů," tvrdí údajný sny Kalouska a v podobném duchu se rozepisuje i dál.

"Obdivuji miliardáře Babiše, že do toho vůbec šel. Vždyť on nás, ani tuto republiku, ke svému životu nepotřebuje!!!! Všichni ti pitomci, co protestují na náměstích některých našich měst, poslanci i senátoři, nesahají Ing. Babišovi ani po kotníky," stojí v mailu, který varuje před odchodem Babiše z politiky.

"Ing. Babiš klidně může nejen odejít z politiky, ale také může převést všechny své firmy do daňových rájů - tudíž nebude zde platit daně a sám se může odstěhovat třeba do Švýcarska jako Bakala a vykašlat se na tento bordel jménem Česká republika," tvrdí anonymní pisatel.

Můj syn by nic takového nenapsal

Už ze samotné zmínky o synu Kalouska v úvodu je zřejmé, že jde o podvrh. Jeho syn se totiž nejmenuje Miroslav, jak je uvedeno v mailu, ale Petr. Samotný poslanec Miroslav Kalousek navíc sdělil Aktuálně.cz, že jeho syn by nikdy nic takového nepsal, ani to nikde netvrdil.

"Je naprosto absurdní, že by se můj syn takovým způsobem vyjadřoval. To je prostě nesmysl. Je to vylhané," řekl Kalousek. Podle jeho slov je devětadvacetiletý syn Petr inženýrem ekonomie, věnuje se podnikání a politiku jen sleduje. Kromě syna má ještě Kalousek třiatřicetiletou dceru Radku, která je lékařkou. "Bohužel, některým takovým mailům lidé věří. A já moc nevím, co s tím," dodal Kalousek.

