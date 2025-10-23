Domácí

Trump uvalil masivní sankce na ruskou ropu. Expert říká, jak to ovlivní ceny benzinu

Fabian Blažek Fabian Blažek
před 21 minutami
Spojené státy uvalily ve středu zatím největší sankce na ruskou ropu. Omezení se týkají dvou největších ruských firem, Rosněfť a Lukoil. Bílý dům si od toho slibuje zvýšení tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina a zbavení Moskvy finančních prostředků k vedení války proti Ukrajině. Oznámení přišlo krátce poté, co americký prezident Donald Trump zrušil plánovanou schůzku s Putinem v Budapešti.
Americký prezident Donald Trump při setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem.
Americký prezident Donald Trump při setkání s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem. | Foto: Reuters

Šéf amerického ministerstva financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský prezident Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině. "Nyní je čas zastavit zabíjení a okamžitě uzavřít příměří," uvedl Bessent v prohlášení, v němž popsal ropné společnosti jako dvojité motory "válečného stroje Kremlu".

Nejnovější sankce patří k nejvýznamnějším, které Spojené státy na Rusko od začátku války na Ukrajině uvalily. Předchozí administrativa prezidenta Joea Bidena se zavedení sankcí dlouho vyhýbala, aby umožnila legálně nakupovat ruskou ropu americkým spojencům. Trump uvalení sankcí sice dlouhodobě sliboval, ale odhodlal se k němu až poté, co mu nevyšla plánovaná schůzka s Putinem v Budapešti.

Utažení šroubů, nikoliv porážka ruské ekonomiky

Trump oznámil "masivní sankce" ve středu při setkání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Podle odborníků se od nich ale nedá očekávat, že budou mít výrazný vliv na ruskou ekonomiku.

"Sankce musíme vnímat jako utažení šroubů, nikoliv jako něco, co by ruskou ekonomiku dostalo na kolena," uvedl pro Aktuálně.cz ekonom Petr Bartoň. "Budou ale efektivní především díky tomu, že jsou napojeny na západní platební systém a postihují firmy, které by si ruskou ropu kupovaly a zároveň chtěly obchodovat se Západem," dodal Bartoň. Podle něj však bude zásadní, jestli přestanou ruskou ropu odebírat firmy v Číně a Indii. Tam totiž zatím míří velká část ruské produkce. 

Agentura Reuters ve čtvrtek uvedla, že soukromá indická společnost Reliance Industries zastaví dovoz ropy, kterou odebírá na základě dlouhodobé smlouvy s firmou Rosněft. Firma od tohoto ruského podniku nakupuje téměř 500 tisíc barelů ropy denně, což z ní dělá největšího odběratele ruské ropy v Indii.

Vliv na ceny benzinu v Česku bude minimální 

Ceny na benzinových pumpách jsou v posledních týdnech velmi nízké. Podle odhadů by tento trend neměly nové sankce změnit. "Ceny ropy v České republice ovlivní americké sankce minimálně. Možná zaznamenáme nepatrné zvýšení cen, ale do pár dní by se měly ceny vrátit na původní hladinu," vysvětluje pro Aktuálně.cz Petr Bartoň.

Ruská ropa totiž podle něj nemá na finální cenu na českých benzinkách výraznější vliv. "Tu ovlivňují mnohem více jiné faktory, jako třeba spotřební daň nebo fakt, že benzin je v zimě levnější než v létě, protože je menší poptávka," dodal Bartoň.

 
domácí Aktuálně.cz Obsah Rusko ropa zahraničí Ruský útok na Ukrajinu 2022 Donald Trump Vladimir Putin Ukrajina pohonné hmoty Čína Indie obchod ekonomika sankce

