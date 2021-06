Horko nad 30 bude na většině území ještě v pondělí, potom přijdou bouřky a ochlazení

Řidič pickupu najel v sobotu do několika účastníků charitativního cyklistického závodu poblíž amerického města Show Low ve státu Arizona. Šest cyklistů bylo převezeno do nemocnice v kritickém stavu. Pětatřicetiletý podezřelý se snažil z místa incidentu ujet, policie jej ale dostihla a postřelila. Nachází se rovněž v kritickém, ovšem stabilním stavu. Okolnosti a motiv činu policie zatím blíže nekomentovala, svědci na místě však agentuře AP řekli, že podle nich muž najel do cyklistů úmyslně.

Podle mluvčí místních úřadů se kromě šesti kriticky raněných dva cyklisti dostavili do nemocnice po vlastní ose. Jednoho z vážně poraněných lékaři dopravili helikoptérou do větší nemocníce poblíž města Phoenix.