Syntetickou drogou se v Ostravě přiotrávilo už 22 lidí. Obviněných je šest

Ostrava - Intoxikovaných nebezpečnou syntetickou drogou šířící se Ostravou je aktuálně 22. Policií nově evidovaná sedmadvacetiletá žena se ale přiotrávila už dříve. Kriminalisté totiž dohledávají i starší případy. Žena drogu kouřila. Řekla to policejní mluvčí Gabriela Pokorná.

Obviněných stále zůstává šest mužů ve věku 17 až 41 let. Většině z nich za nedovolenou výrobu a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy hrozí pětileté vězení. Šestatřicetiletý obviněný ale může jít do vězení až na 18 let. Důvodem je to, že jeho obvinění souvisí s případem bezdomovce, který po požití drogy zemřel. V nejbližších hodinách se bude rozhodovat o jeho vzetí do vazby.

Policisté už našli více než stovku sáčků s nebezpečnou drogou. Může vypadat jako sušená rostlinná hmota podobající se nadrcenému konopí nebo rostlinnému koření. Substance se ale mohou vyskytovat též v krystalické podobě a mohou být zaměňovány za drogy jako metamfetamin či extáze. "Fatální následek může znamenat také požití tohoto syntetického kanabinoidu v kombinaci s alkoholem. Značné zdravotní obtíže může přinést ba i první experimentování s touto syntetickou látkou," uvedla Pokorná.

Bezdomovec, který po požití drogy zemřel, byl opilý. Podle dostupných informací se droga zatím šíří hlavně v Ostravě, lékaři zasahovali v jednom případě i v Hlučíně na Opavsku. Droga už se ale dostala i mezi jiné skupiny lidí. než jsou bezdomovci, jde například o studenty či romskou menšinu. Policie se případem začala zabývat, když v pondělí v Komenského sadech zkolabovali dva muži bez domova, dvaatřicetiletý muž přes snahu záchranářů zemřel.

Bývalý protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil: