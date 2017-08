Svlékání do naha, dřepy a lůžko bez matrace. Šabatová upozorňuje na ponižování v policejních celách

před 13 minutami

Ponižování nebo nedostatečné seznamování zadržených s jejich právy. Takové nedostatky odhalila ombudsmanka Anna Šabatová při kontrolách cel předběžného zadržení. Podle ombudsmanky je také chybou, že policie nemá interní předpis, za jakých okolností a jakým způsobem provádět osobní prohlídku. Policisté by se podle ní měli zaměřit i na vybavení cel. Například ve vícehodinových celách není možné tolerovat lůžko bez matrace.

Brno - Ombudsmanka odhalila při kontrolách policejních cel ponižování či nedostatečné seznamování zadržených s jejich právy. Veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová v předchozích dvou letech zkontrolovala 47 policejních cel předběžného zadržení ve 14 obvodních oddělení policie. Ombudsmanka to uvedla na tiskové konferenci. Zprávu z návštěv Šabatová zaslala policejnímu prezidentovi. Do cely předběžného zadržení může být člověk umístěn během trestního řízení do rozhodnutí o vzetí do vazby, nebo propuštění.

Kontroly cel se konaly neohlášeně, v různou denní i noční dobu a týkaly se cel určených pro umístění lidí delší než šest hodin. Ombudsmanka se při prověrkách setkala s nedostatečným poučováním lidí v celách i s nepřiměřeným zásahem do jejich práv, soukromí a důstojnosti. "Jestliže se například každá umístěná osoba musí svlékat donaha a dělat dřepy nebo dostane základní hygienické potřeby jen na výslovnou žádost, je třeba mluvit o ponižujícím jednání," uvedla Šabatová.

Člověk umístěný v cele musí být podle zákona poučen o svých právech a povinnostech. Jak ombudsmanka uvedla, podle závazného pokynu policejního prezidenta má dostat standardní formulář poučení a má právo, ponechat si ho u sebe po celou dobu omezení osobní svobody. Jak ale Šabatová uvedla, na některých odděleních dostávají lidé formulář o poučení jen na výslovnou žádost. Obsah poučení také není v celé republice stejný. Na některých odděleních formuláře lidé nedostávají vůbec, mohou si ho jen přečíst a zapamatovat.

Podle ombudsmanky je také chybou, že policie nemá interní předpis, za jakých okolností a jakým způsobem provádět osobní prohlídku. "Veškeré úkony policie musí být prováděny tak, aby nedocházelo k ponižujícímu jednání, aby se minimalizoval pocit trapnosti," uvedla ombudsmanka.

Policie by se podle ní měla zaměřit i na vybavení cel. Například ve vícehodinových celách není podle ní možno tolerovat lůžko bez matrace. Odpírání spánku, což může lůžko bez matrace způsobit, patří podle Šabatové ke znakům špatného zacházení. Automaticky by měl být vydáván toaletní papír, stejně jako zubní kartáček. Podle ombudsmanky je také chybou, když lidem umístěným do cel policisté plošně odebírají brýle.

Zprávu z návštěv ombudsmanka zaslala policejnímu prezidentovi a bude požadovat, aby ji informoval, jaká přijal obecná doporučení. Rozešle ji i na všechny okrsky, kde jsou cely předběžného zadržení, těch je v Česku asi 150. V návštěvách policejních cel chce Šabatová pokračovat.