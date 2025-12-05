Domácí

Student hrozil střelbou na ústecké univerzitě, zadržela ho policie

před 1 hodinou
Policejní prvosledové hlídky zadržely v pátek po poledni studenta, který vyhrožoval střelbou v areálu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na jeho hrozby upozornili dva spolužáci. Nikomu se nic nestalo. Uvedla to v pátek na svém webu televize CNN Prima News.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Stehlík

"Krátce po 12. hodině se na obvodní oddělení policie v Ústí nad Labem dostavili dva studenti vysoké školy, kteří oznámili, že jejich spolužák vyjadřuje sympatie k nedávné tragické události na filozofické fakultě (v Praze) a že má v úmyslu spáchat obdobný čin," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Do univerzitního kampusu proto okamžitě vyrazily prvosledové policejní hlídky, které studenta zadržely.

"Následnou prověrkou bylo zjištěno, že (student) není držitelem zbrojního průkazu," doplnila policejní mluvčí. Policie podle ní studenta začala vyslýchat a provádět nezbytné procesní úkony. Prima uvedla, že student vyhrožoval střelbou v prostorách ústecké filozofické fakulty.

Takzvané prvosledové hlídky policie vytvořila po tragickém útoku střelce v restauraci v Uherském Brodě z února 2015. Jsou připravené a vybavené pro rychlý zásah proti ozbrojeným útočníkům.

Při střelbě v budově filozofické fakulty pražské Univerzity Karlovy v prosinci 2023 přišlo o život 14 studentů a pedagogů. Pachatelem byl student, který podle policie o pár dní dříve zavraždil muže a dvouměsíční dítě v Klánovickém lese na okraji Prahy a v den střelby také svého otce ve středočeské Hostouni. Po činu na filozofické fakultě spáchal sebevraždu.

 
