Bondovské Fabergého vejce zloděj spolknul. Policie si na důkaz počkala

Ukradený přívěsek byl z limitované edice v podobě Fabergého vejce, které inspirovala bondovka Chobotnička z roku 1983. Novozélandská policie v pátek ráno zveřejnila fotografii, na níž ruka v rukavici drží zajištěný šperk i s řetízkem a kupodivu i nedotčenou cenovkou, podle níž se vejce prodává za 33 tisíc novozélandských dolarů (asi 395 tisíc korun).
Podezřelý muž, jehož jméno zprávy neuvádějí, byl zatčen v klenotnictví Partridge Jewelers v Aucklandu 28. listopadu krátce po údajné krádeži. O den později byl předveden před soud, kde se k obvinění z krádeže nijak nevyjádřil. Od té doby byl v policejní vazbě pod nepřetržitým dohledem policistů, kteří čekali až se objeví důkaz jeho činu.
Na webových stránkách obchodu se uvádí, že vejce, jedno z pouhých 50 kusů, bylo vyrobené ze zlata a ozdobené zeleným smaltem společně se 183 diamanty a dvěma safíry. Přívěsek se dá otevřít a uvnitř čeká malé překvapení - chobotnička z 18karátového zlata zdobená bílými diamantovými přísavkami a černýma diamantovýma očima.