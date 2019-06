Stuchlík končí v ANO i zastupitelstvu, chce se vrátit k podnikání

Někdejší kandidát ANO na pražského primátora Petr Stuchlík končí v politice a vrací se k podnikání. V pátek večer to napsal server iDNES.cz. Odchází z ANO a příští týden má podle informací Mladé fronty Dnes složit i mandát v zastupitelstvu hlavního města. "Byla to mimořádná roční zkušenost. Ale stále hůř jsem se smiřoval s tím, že v politice na rozdíl od byznysu nemůžu věci rychle měnit a posouvat k lepšímu," uvedl podle deníku Stuchlík.

Podnikatel a zakladatel společnosti Fincentrum Stuchlík byl v loňských komunálních volbách lídrem ANO v Praze jako nestraník, nominoval ho premiér a šéf hnutí Andrej Babiš. Nahradil Patrika Nachera, kterého dříve v referendu vybrali pražští členové hnutí. ANO skončilo ve volbách až na pátém místě a ocitlo se v opozičních lavicích.

V zimě se stal Stuchlík členem nejsilnější vládní strany a uvažoval i o tom, že by se na sjezdu stal členem předsednictva. Měl ambice i v pražské organizaci ANO. "Původně Stuchlík ještě v únoru mluvil o záměru postavit se do čela pražské buňky hnutí, kterou ostře kritizoval. Nakonec však do podzimu, kdy se volba odehraje, čekat nebude. V pátek šéfa ANO Andreje Babiše informoval, že v politice končí," uvedl iDNES.