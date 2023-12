Vrah měl luxusní pušku s velkými náboji. Stojí kolem 200 tisíc korun, říká instruktor

Muž, který na pražské Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zastřelil 14 lidí, měl dlouhou zbraň s optikou. Vyplývá to z fotografie, která jej zachytila na ochozu budovy fakulty na náměstí Jana Palacha. Bývalý policejní inspektor a metodik střelecké přípravy Pavel Černý deníku Aktuálně.cz řekl, že jde o velmi drahou pušku.

"Podle toho, co jsem viděl, to byla dlouhá zbraň stylu AR-15, ráže 308 Winchester. Takže s poměrně velkými náboji. A zbraň měla puškohled. Je to luxusní a drahá zbraň, která stojí kolem 200 tisíc korun. Není v Česku úplnou raritou, ale je opravdu drahá. Asi jako kdybyste si mezi automobily vybral vytuněné BMW," soudí podplukovník ve výslužbě.

Podle Černého ale na ovládání takové zbraně není třeba velké zkušenosti, když člověk střílí zblízka. "Na střílení po lidech na tuto vzdálenost nepotřebuje nějakou zvláštní průpravu. Kdyby dělal airsoft nebo střílel vzduchovkou, tak by toto mohl udělat," říká Černý. V Česku je nutné mít na tuto zbraň zbrojní průkaz.

Policie zatím oficiálně nesdělila, zda vrah zbraň, která se objevila na fotografiích, skutečně použil při útoku. "Umím si představit, že uvnitř budovy střílel z pistole, ne z této pušky. Pokud se zastřelil sám, tak by to teoreticky šlo i puškou, ale byl by to trochu artistický výkon," říká instruktor.

Policisté potvrdili, že pachatel je majitelem zbraní. "Zjistili jsme, že je legálním držitelem několika střelných zbraní. K jeho minulosti nebylo zjištěno vůbec nic závadového," řekl policejní prezident Martin Vondrášek. Podle dostupných zpráv se vrah zastřelil sám, ale až ve chvíli, kdy po něm policisté pálili.

Policejní prezident také řekl, že v budově fakulty nalezli policisté "obrovský arzenál zbraní a střeliva".

Útok na fakultě je nejhorším v dějinách Česka. V Uherském Brodě v roce 2008 střelec zavraždil osm lidí, útočník z nemocnice v Ostravě v roce 2019 šest. Pachatelé v Uherském Brodě a Ostravě stříleli z pistolí.

"Je to hlavně o zdravotní péči, o vzdělání a o výchově. I kdyby zbraň pachatel z fakulty neměl, našel by si jinou cestu, jak ventilovat svoji zlost a nenávist. Vezměte si třeba německého pilota, který řídil letadlo Eurowings v roce 2016. Chodil na psychologické testy, absolvoval je a pak s letadlem záměrně narazil do hory. Nebo vražedkyni Olgu Hepnarovou, která použila jako zbraň nákladní vůz. Do hlavy člověka prostě nevidíte," říká Černý.

