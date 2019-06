Strážníci srazili našeho pracovníka dveřmi auta, tvrdí centrum Naděje. Ti to popírají

Sociálního pracovníka pražského centra Naděje údajně napadli městští strážníci. Důvodem mělo být to, že jim odmítl sdělit informace o jednom z klientů. Podle svědků, které centrum cituje, jej srazili otevřenými dveřmi auta, když si chtěl zapsat registrační značku jejich vozu. Poté ho spoutali a odvezli na služebnu. Mluvčí městské policie však takový průběh událostí popřela. Tvrdí, že to byl naopak sociální pracovník, kdo se choval vulgárně.

Celá událost se podle centra Naděje odehrála takto: Strážníci pracovníka vulgárně osočili a zároveň se vulgárně vyjádřili i o dalších zaměstnancích a klientech centra. Muž si proto chtěl zapsat jejich služební čísla. Tomu se však strážníci snažili zabránit a čísla si zakrývali rukou. Pracovník centra pak vyšel ven, aby si zapsal alespoň registrační značku jejich vozu.

"Policisté ho před očima svědků srazili za jízdy otevřenými dveřmi auta, zaklekli na něj a v poutech ho odvezli na služebnu. Muž je v pracovní neschopnosti," uvedlo centrum v tiskové zprávě, kterou má Aktuálně.cz k dispozici.

Incident se měl odehrát v neděli v jejich centrále v Praze 5. Centrum Naděje poskytuje péči lidem bez domova, ale také handicapovaným lidem či ohroženým dětem.

Nezisková organizace nesmí vzhledem k nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) poskytovat žádné informace o svých klientech. Nechala si kvůli tomu dokonce zpracovat výklad ministerstva práce, který jakékoli sdělování osobních údajů, byť strážníkům, zakazuje.

"Někteří policisté se však s tímto faktem nehodlají smířit," uvedl oblastní ředitel Naděje Jan Kadlec pro Aktuálně.cz. Podle jeho vyjádření má centrum s chováním městských policistů problémy dlouhodobě, nyní to však překročilo všechny meze. "Doposud pouze verbálně útočili na naše zaměstnance. Ti se vždy snažili tyto situace ustát. Nechceme s policií vyvolávat konflikt, ale to, čeho se nyní dopustili strážníci městské policie, už přesáhlo veškeré hranice slušnosti," doplnil Kadlec.

Policie má jinou verzi

Policie však takový průběh incidentu popírá. Podle ní byl naopak vulgární sociální pracovník. "Dvoučlenná hlídka strážníků měla za úkol doručit písemnost Obvodního soudu pro Prahu 4 do vlastních rukou osobě, která se dle doručovací adresy nachází v centru sociální pomoci Naděje," uvedla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová. Podle ní reagoval pracovník na dotazy policistů slovy: "Co tady děláš, ty v**e? Nemáš tady co dělat, vypadněte, toto je chrám, mě blbosti nezajímají."

Pracovník byl podle mluvčí na strážníky vulgární a zvyšoval hlas. Zároveň popřela, že by si zakrývali služební čísla. Když posádce oznámil, že není kompetentní k tomu, aby danou osobu identifikoval, policisté chtěli z místa odjet, muž však podle policistů několikrát udeřil do kapoty vozu a pokoušel se otevřít dveře.

"Dotyčný zaměstnanec vozidlo doběhl a přitom na ně křičel: 'Dej mi číslo, v**e, kam jedete, v***vé, to si odneseš,'" uvedla mluvčí, proto jej podle jejích slov policisté upozornili, aby takového chování zanechal, a vyzvali jej k prokázání totožnosti. "Ani na tuto výzvu dotyčný nereagoval a pokusil se z místa odejít. Hlídka proto využila svého zákonného oprávnění a proti muži použila donucovací prostředky - hmaty, chvaty a pouta," uvedla Seifertová.

To však důrazně popírá ředitel centra, který za jednáním svých zaměstnanců stojí. "To naprosto vylučuji, takto by se kolega určitě nechoval, nedovedu si představit, že by některý z našich zaměstnanců takto mluvil," řekl Aktuálně.cz.

Kadlec u incidentu osobně nebyl, opírá se však o svědectví několika zaměstnanců i klientů. Práci městských strážníků prý nechce dehonestovat, mnohdy prý naopak potřebují jejich pomoc. "Ohradili jsme se pouze proti jednání konkrétních policistů. My nemůžeme poskytovat sociální služby v místě, kde na nás útočí policisté. Nechápu, proč tu situaci takto vyhrotili," dodal.

Policisté jsou podle Kadlece frustrováni

Ředitel zároveň vyjádřil pochopení, že jsou policisté frustrováni tím, že potřebují informace o klientech centra a od pracovníků je nemohou získat. "Pro policisty je časově a administrativně náročné vyřídit si pro uvedený účel soudní příkaz. Výklad ministerstva práce a sociálních věcí je však velice striktní. Nyní se tak nacházíme v situaci, kdy žádné informace nemůžeme podat. Vznikající bezmoc však někteří policisté nezvládají a vylévají si zlost na zaměstnancích, kteří s tím nemohou nic dělat," řekl. Další postup nyní centrum konzultuje se svým právníkem.

"Naši strážníci na místě postupovali profesionálně, v souladu se zákonem, nikoho verbálně ani fyzicky nenapadli. Naopak se snažili situaci vyhrocenou zaměstnancem Naděje co nejrychleji ukončit. Není pravdou, že by si 'frustrovaní strážníci' vylévali zlost na zaměstnancích Naděje ani na jejich klientech," reagovala městská policie.