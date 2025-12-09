Domácí

Studenti vyšli do ulic, bouří se proti Motoristům v čele resortu životního prostředí

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Stovky studentů protestovaly v úterý v centru Prahy proti tomu, aby ministerstvo životního prostředí (MŽP) v nové vládě ANO, SPD a Motoristů vedl někdo z Motoristů. Demonstrující se kolem poledne sešli na náměstí Jana Palacha. Odtud se poté přesunuli na Hradčanské náměstí, kde zaplnili prostor v okolí Masarykovy sochy, aby si vyslechli proslovy zástupců různých spolků.
Univerzity za klima

Akce, kterou pořádala iniciativa Univerzity za klima skončila okolo 14:45. Podle iniciativy nejsou zástupci Motoristů, o nichž se mluvilo ve spojitosti s vedením MŽP, tedy Filip Turek a Petr Macinka, kompetentní k vedení úřadu. Podle poslance Motoristů Matěje Gregora šlo o akci organizovanou neziskovými organizacemi.

Mluvčí iniciativy Michal Miesler řekl, že Motoristé v čele resortu by šli svým chováním proti jeho podstatě, jednalo by se o ohrožení ochrany přírody v ČR.

"Mrzí mě, že si část mých vrstevníků myslí, že stávkou ve škole a zvedáním transparentu na pokyn neziskových organizací mohou významně ovlivnit politické dění v České republice. Naopak doufám, že se co nejvíce z nich zapojí do opravdových studentských spolků, politických stran a své názory budou šířit diskusí, kreativitou a nebo třeba publikační aktivitou," uvedl 23letý Gregor ve vyjádření zaslaném ČTK.

Protest se v úterý konal i v dalších městech v Česku, například v Brně, Ústí nad Labem, Plzni, Hradci Králové, Olomouci nebo Zlíně. Podle Mieslera se do akce mělo zapojit asi 40 měst.

V Praze na náměstí Jana Palacha, které účastníci demonstrace po poledni zaplnili, byly nad hlavami přítomných vidět transparenty s nápisy "DAMU proti Motoristům na MŽP" nebo "zařaďte zpátečku", v davu se objevily i karikaturní masky a české vlajky. Cestou na Hradčanské náměstí a následně i na náměstí pak účastníci přidali skandování "A, anti, antimotorista", "Motoristů máme dost, jde o naší budoucnost" nebo "Motoristé sotva vědí, co je péče o prostředí".

"Ministerstvo životního prostředí si zaslouží do svého čela schopnou osobu disponující adekvátním vzděláním a zájmem o přírodu a snahou o ochranu klimatu. Nikoliv osobu obklopenou morálně pochybnými projevy rasismu, sexismu, homofobie, zlehčováním vraždění a střety zájmů," řekla na Hradčanském náměstí jedna z protestujících v souvislosti s Turkem, který čelí kritice mimo jiné za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých autorství odmítá.

"Jsme připravení a odhodlaní bojovat za udržitelnou budoucnost a změny ve společnosti, které vyžadují zapojení všech ministerstev. Nyní se ale nacházíme v situaci, kdy se musíme postavit hlavně za ministerstvo životního prostředí a proti nominaci Motoristů," řekla zástupkyně Univerzit za klima. Proslovy na Hradčanském náměstí doprovázeli lidé cinkáním klíči. Podle organizátorů se akce účastnili studenti VŠ i SŠ.

Na akci dohlížela policie, podle policejního mluvčího Jana Rybanského byla ukončena ve 14:45. Policie nezaznamenala žádné narušení veřejného pořádku ani bezpečnosti dopravy. Počty účastníků policie nezveřejnila.

Akce nicméně narušila provoz tramvají na Malé Straně. Dopravní podnik některé odklonil a všechny spoje v oblasti nabraly zpoždění kolem 15 minut, uvedl na webu.

Předseda ANO Andrej Babiš po svém úterním jmenováním premiérem předal prezidentovi Petru Pavlovi nominace ministrů do vlády bez nominanta Motoristů na ministra životního prostředí Turka. Řízením resortu má být dočasně pověřen předseda Motoristů Macinka, který se má stát také ministrem zahraničí. Turek podle něj není na aktuálním seznamu kandidátů na ministry pouze kvůli zdravotní indispozici, Motoristé náhradu nehledají. Pavel má s nominací problém kvůli kontroverzím kolem Turkovy osoby.

Proti kandidátovi za Motoristy v čele MŽP protestovaly již v říjnu na Hradčanském náměstí tisíce lidí. Vzniklo také několik dopisů ze stran studentů, vědců a ekologických organizací.

 
