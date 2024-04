Evropské volby by vyhrálo ANO. Do parlamentu by se dostala i Přísaha s Motoristy

Volby do Evropského parlamentu by nyní v Česku vyhrálo podle průzkumu agentury STEM/MARK hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů před koalicí Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), kterou by volila pětina lidí. Zhruba po deseti procentech hlasů by dostala koalice Starostové a osobnosti pro Evropu, kterou tvoří hnutí STAN a SLK. Podobně na tom je koalice SPD a Trikolory nebo Piráti.

Pětiprocentní hranici by překročila také koalice Stačilo! v čele s komunisty a koalice Přísahy a Motoristů sobě. S ohledem na očekávanou nízkou volební účast je ale třeba brát výsledky průzkumu s obezřetností, sdělila agentura. Související Změnit Green Deal chtějí už i zelení. Nalijme miliardy do evropských firem, vyzývají Podle ní by ANO vyhrálo eurovolby, i když jeho lídryni Kláru Dostálovou zná jen zhruba polovina dotázaných. Nejznámějšími lídry kandidujících stran a uskupení jsou Danuše Nerudová, která je jedničkou kandidátky STAN, a Lubomír Zaorálek z čela kandidátky Sociální demokracie. Oba tyto politiky zná 82 procent dotázaných. Třetím nejznámějším je Alexandr Vondra (Spolu), o kterém má povědomí 65 procent občanů. Zhruba polovina zná vedle Dostálové ještě Kateřinu Konečnou z koalice Stačilo!. Ostatní jedničky z kandidátních listin lidé znají podstatně méně, uvedla agentura. Například Sociální demokracie, která kandiduje s hnutím Budoucnost a jejímž lídrem je Zaorálek, by ale ve volbách podle průzkumu získala méně než pět procent hlasů potřebných pro zisk mandátů v Evropském parlamentu. Dvě a půl procenta lidí by volilo Svobodné a necelé procento by dalo hlas Zeleným. Bezpečnost Evropy Související Nerudová cílí na dvě funkce najednou. Mám ráda výzvy, Česku vybojuju silný post, říká Účast ve volbách do Evropského parlamentu v průzkumu avizovaly dvě pětiny dotázaných. Analytik agentury Radek Pileček ale upozornil, že skutečná volební účast bývá oproti deklarované v průměru o čtvrtinu nižší, což by v tuto chvíli odpovídalo reálné účasti kolem 30 až 35 procent. Podle zjištění STEM/MARK je pro Čechy nejdůležitějším tématem, které by se mělo řešit na evropské úrovni, bezpečnost Evropy. Za důležitou ji považuje 89 procent dotázaných. Podobně zásadní jsou pro ně energetická a surovinová bezpečnost Evropy a migrační politika a boj s nelegální migrací. Jejich řešení považuje za důležité kolem 86 procent lidí. Pro tři pětiny je důležitým tématem k řešení i konkurenceschopnost Evropy a podle zhruba 70 procent jsou to i boj s dezinformacemi a řešení konfliktu na Ukrajině. Green Deal "Často slýchaný Green Deal by ke stěžejním tématům evropských voleb nejspíše patřit neměl, za důležitý jej označila polovina lidí, ovšem s rozdílnými postoji. V rámci respondentů, pro které je Green Deal důležitým tématem, s ním 64 procent souhlasí, 36 procent nikoliv," doplnili autoři průzkumu. Do voleb se podle ministerstva vnitra přihlásilo 30 formací, z toho 11 koalic. Lidé budou pro své kandidáty hlasovat 7. a 8. června.