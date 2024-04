Steinmeier si v Praze připomněl vstup Česka do EU, navštívil židovské památky

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier si během dvoudenní návštěvy Prahy společně s českými politiky připomněl vstup České republiky do Evropské unie, od něhož 1. května uplyne dvacet let. Mluvili spolu také o obranné spolupráci obou sousedních zemí, energetické bezpečnosti či ruské agresi vůči Ukrajině.

Steinmeier se sešel i se zástupci židovských obcí, navštívil Pinkasovu synagogu a Starý židovský hřbitov a prošel některá místa spojená s pražským rodákem, německy píšícím židovským spisovatelem Franzem Kafkou.

Steinmeier se v pondělí sešel na Pražském hradě se svým českým protějškem Petrem Pavlem, na stejném místě oba vystoupili na konferenci připomínající dvacetileté členství Česka v Evropské unii. Steinmeier prohlásil, že Evropská unie není nezničitelná a je potřeba ji chránit. V době, kdy je válka zpátky v Evropě, je podle něj třeba jednat rozhodně a postupovat společně. Rusko bude testovat její jednotu. "Nenecháme se vyčerpat ani rozštěpit," uvedl.

Výročí vstupu deseti států převážně ze střední a východní Evropy do EU je podle německého prezidenta příležitostí uvědomit si, čeho unie dosáhla, co je v ohrožení a co je třeba udělat pro společnou bezpečnou budoucnost. Společenství prokázalo odolnost v mnoha krizích. "Pro nás všechny by bylo nebezpečné, kdybychom jednali tak, jako by to, čeho jsme dosáhli, bylo jednou provždy jisté," řekl.

Setkání s premiérem Fialou

Odpoledne se Steinmeier v Kramářově vile sešel s premiérem Petrem Fialou (ODS). Shodli se na posilování obranné spolupráce nebo energetické bezpečnosti.

Pavel po pondělním jednání s německým prezidentem uvedl, že Česko má zájem na prohlubování spolupráce s Německem v energetice, vědě, výzkumu a vývoji, digitalizaci i kybernetické bezpečnosti. Německo je podle něj strategickým partnerem.

Steinmeier poznamenal, že strategickým zájmem obou zemí i celé unie je rozšíření EU. Německo podle něj podporuje ve vstupu do bloku země západního Balkánu, Ukrajinu, Moldavsko či Gruzii. Stejný postoj zastává dlouhodobě Česká republika. Česko s Německem podle Pavla také sdílejí pohled na válku Ruska proti Ukrajině či bezpečnostní situaci v Izraeli a Pásmu Gazy.

Německý prezident zařadil do svého pondělního programu i uctění památky obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde loni v prosinci přišlo o život 14 studentů a vyučujících. Dnes navštívil pražské židovské město a místa na Starém Městě spojená se životem spisovatele Franze Kafky, uvedl na síti X německý velvyslanec v Praze Andreas Künne.

Na závěr návštěvy se Steinmeier v Národním divadle seznámil s česko-německým projektem Musica non grata. Ten oživuje umělecký odkaz skladatelů v meziválečném Československu, kteří byli pronásledováni nacisty či jinak perzekvováni. Organizuje ho Národní divadlo a finančně podporuje německé velvyslanectví.