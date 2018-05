Opilý Rus zabil autem cizinku, pak utekl z Česka. Pochybila žalobkyně, když navrhla milionovou kauci

Čtyřicetiletý Rus srazil svým mercedesem šestadvacetiletou Kolumbijku. Po střetu nadýchal přes dvě promile alkoholu.

Praha - Státní zástupkyně udělala chybu, když navrhla propustit na milionovou kauci Rusa, který na Silvestra opilý svým autem zabil cizinku. "Ve věci byla oddělením dohledu a přezkumu provedena dohledová prověrka, která shledala pochybení intervenující státní zástupkyně spočívající v předčasnosti zvoleného postupu," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí pražských zástupců Štěpánka Zenklová.

Pochybení bylo oznámeno předsedovi Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2 Tomáši Svobodovi, který zváží její kárné potrestání.

"Zákon o státním zastupitelství jako maximální možný trest stanoví až odvolání z funkce, ale to je za nejzásadnější pochybení. V tomto případě to této intenzity nenabylo, takže spíš to bude výtka nebo něco podobného," řekl Svoboda Aktuálně.cz s tím, že dokument ale ještě nemá k dispozici.

Soudkyně, která možnost propuštění Rusa na kauci schválila, ale nepochybila. "Pochybení soudkyně nebylo zjištěno. Orgány soudního dohledu nejsou oprávněny zasahovat do rozhodovací činnosti soudu, ani posuzovat její věcnou správnost," upřesnila pro Aktuálně.cz mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 2 Marcela Pröllerová.

Soudkyně ale už pro Obvodní soud pro Prahu 2 nepracuje. "K 1.2. 2018 byla přeložena k Obvodnímu soudu pro Prahu 5, důvodem byla změna příslušnosti zdejšího soudu k řešení trestních činů v dopravě," doplnila mluvčí.

Nehoda se stala v noci 1. ledna na rohu Myslíkovy a Spálené ulice. Čtyřicetiletý Rus srazil svým mercedesem šestadvacetiletou Kolumbijku. Po střetu nadýchal přes dvě promile alkoholu. Žena i přes pokusy o oživení zemřela na místě.

Rus proto putoval do vazby, ale krátce poté byl na milionovou kauci propuštěn a byl mu nařízen probační dohled. Muž se ale v únoru na schůzku s probačním úředníkem nedostavil. V polovině března na něj byla podána obžaloba.

Rusův advokát Leonid Kušnarenko novinářům po zasedání řekl, že je jeho klient nyní v Rusku, podle soudu se zdržuje v Moskvě. Podle advokáta odjel z osobních důvodů, odcestoval i s rodinou. Advokát neví, zda se obžalovaný plánuje vrátit do České republiky.

Rus figuruje v policejních databázích jako uprchlý, je na něj vydán mezinárodní zatykač.