Státní zastupitelství se má omluvit za výroky státního zástupce Jiráta o Rathovi

Krajské státní zastupitelství v Praze se musí veřejně omluvit odsouzenému bývalému hejtmanovi Davidu Rathovi za mediální výroky státního zástupce Petra Jiráta. Soud z větší části vyhověl Rathově žalobě na ochranu osobnosti. Podle nepravomocného verdiktu má zastupitelství exhejtmanovi také uhradit náklady vynaložené na soudní řízení.

Jirát, který už je nyní v důchodu, dozoroval první větev Rathovy korupční kauzy o manipulování veřejných zakázek ve Středočeském kraji. V rozhovoru, který poskytl Lidovým novinám po prvním z nepravomocných rozsudků, zkritizoval hostivického lékaře za obstrukce a chování v jednací síni.

Mimo jiné řekl, že Rath podle něj nikdy nenastoupí do vězení, protože pokud bude rozhodnutí o odnětí svobody pravomocné, uteče. Mluvil také o tom, že exposlanec lhal do médií a že má v zahraničních firmách schované peníze z trestné činnosti. Výši částky odhadl na stovky milionů korun.

"To, že výroky nebyly pravdivé, vyplynulo z rozsudku Vrchního soudu v Praze. Pan Rath nebyl odsouzen za to, že by ukrýval peníze do zahraničí a že by se jednalo o stovky milionů," konstatovala dnes soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Dagmar Stamidisová.

Krajské státní zastupitelství neúspěšně argumentovalo tím, že Jirát vycházel z dřívějších soudních rozhodnutí o Rathově vazbě.

Podle Stamidisové se zastupitelství rovněž nepodařilo prokázat, že by Rath v rámci svých mediálních vyjádření lhal. Podle ní šlo o součást obhajoby, kdy zákon obviněnému umožňuje hájit se všemi možnými způsoby.

Přímo Jiráta žalovat nebylo možné

Rath, který si od října odpykává sedmileté vězení, se v žalobě domáhal také toho, aby se Krajské státní zastupitelství obdobných vyjádření o jeho případu napříště zdrželo. Soudkyně ale tomuto požadavku nevyhověla s tím, že je příliš nekonkrétní. "Soud nemůže uložit žalovanému, aby se žádným způsobem nevyjadřoval k trestnímu řízení," podotkla.

Někdejší politik původně žaloval přímo Jiráta, tuto žalobu však soudy zamítly s tím, že ji bývalý hejtman musí nasměrovat na Jirátova zaměstnavatele.