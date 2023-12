Stát bude pokračovat v přípravě projektu nového mostu na pražské Výtoni

Stát a Správa železnic budou pokračovat v přípravě nové vrchní konstrukce železničního mostu na Výtoni. Zároveň budou ve spolupráci s Prahou hledat místo, kde by mohla původní konstrukce dále sloužit. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) uvedl, že stát projekt podrobí mezinárodně uznávanému posouzení vlivu na kulturní dědictví. V plánu jsou i jednání s UNESCO.

Výsledky soutěže Správa železnic představila koncem loňského roku, následně se proti plánu památkově chráněnou konstrukci nahradit vzedmula vlna kritiky. "Budeme pokračovat v intencích té architektonické soutěže s tím, že si plně uvědomujeme památkovou hodnotu toho současného mostu a v žádném případě nedojde k odstranění té příhradové nýtované konstrukce," řekl v úterý Kupka. Dodal, že cílem je, aby chráněná konstrukce dále v jiné lokalitě sloužila jako most pro pěší a cyklisty.

V soutěži uspěl návrh projekční firmy 2T engineering, který počítá se zachováním pilířů mostu a nahrazení jeho horní části novou obloukovou konstrukcí. Ministr uvedl, že projekt nyní čeká takzvaný heritage assessment, tedy posouzení vlivu na kulturní dědictví. To by mělo být hotovo do tří měsíců.

Čeští zástupci podle Kupky také vstoupí do jednání s UNESCO, aby zajistili, že řešení neohrozí status pražské památkové rezervace jako součásti seznamu světového dědictví. Zároveň vznikne dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí. Žádost o stavební povolení by mohla Správa železnic podle ministra podat na začátku roku 2026, začít stavět v roce 2027 a v polovině roku 2028 mít nový most hotový. "Ale to se bavíme o ideálním stavu," dodal.

Pokud jde o přesun nynější konstrukce, Praha podle primátora Bohuslava Svobody (ODS) prověřovala řadu možných lokalit. Nakonec vybrala dvě v Modřanech, a to pod a nad plavební komorou v místě stávajících přívozů.

Ředitel odboru přípravy staveb Správy železnic Pavel Paidar dodal, že převoz konstrukce s pomocí pontonů na lokalitu u chuchelského závodiště by podle odhadu vyšel na 345 milionů korun, v případě druhé lokality až u modřanského nádraží pak 362 milionů korun. Celkem podle něj nový most i s přesunem starého vyjde podle odhadu na 2,4 miliardy korun, zatímco rekonstrukce s přístavbou třetí koleje by stála 2,8 miliardy korun.

Architektka Iveta Torkoniaková z 2T engineering představila dopracovanou studii nového mostu, ve které mají oblouky oproti původnímu světlému návrhu bronzovou barvu odkazující na nynější konstrukci a upraveno bylo i jejich tvarosloví. Návrh zahrnuje také řešení cyklostezek a předpolí mostu na obou stranách včetně veřejných prostor a nových propojení pro pěší. Na výtoňské straně má být dopravní terminál, na smíchovské pak má vzniknout sportovní a volnočasový areál s kavárnou.

Správa železnic při obhajobě projektu argumentuje tím, že ocelová konstrukce mostu je kvůli korozi natolik poškozena, že její rekonstrukce je po všech stránkách nevýhodná. Zachování současné podoby mostu naopak požaduje Národní památkový ústav či Centrum světového dědictví UNESCO. Iniciativa Nebourat uspořádala on-line petici za záchranu mostu, kterou dosud podpořilo asi 20 600 lidí.