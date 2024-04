Stovky lidí stály frontu, aby se dozvěděly, zdali mají nádor. Lékařka před ním varuje

Dlouhá fronta plná nervózních tváří čekajících na důležitý verdikt. Dozvědí se, zda mají melanom, nebo ne. I letos se na Václavském náměstí konala dvoudenní preventivní kampaň Stan proti melanomu, která podporuje boj s kožními nádory a nabízí zájemcům bezplatné vyšetření znamének. Velký zájem o ni ukázal, že je v Česku málo dermatologů a na prohlídku se někdy musí čekat až tři měsíce.

Melanomy přitom patří mezi nejčastější druhy rakoviny a jeho případů celosvětově narůstá. "Pokud lidé nezmění svoje chování na sluníčku, bude v roce 2040 melanom nejčastější nádor u mužů a po nádoru prsa druhý nejčastější u žen," říká lékařka a jedna z organizátorek kampaně Monika Arenbergerová.

Podle ní je důvodem nárůstu zanedbávaná péče o kůži, časté vystavování se slunci nebo chození do solária. Za další problém označila nedocházení na preventivní prohlídky, které doporučuje jednou ročně každému, kdo je starší 35 let.

Počet lidí, kteří se k vyšetření na Václavské náměstí dostavili, ale dokazuje, že o preventivní prohlídky zájem je. Problémem jsou však dlouhé čekací lhůty. "Mám dvě podezřelá znaménka, ale ambulance na poliklinikách jsou pořád plné a čekací lhůta k dermatologovi je tři měsíce. Proto jsem neváhala, když jsem se dozvěděla o téhle příležitosti," komentuje svou návštěvu Stanu proti melanomu Vladislava z Prahy.

Ve frontě ale čekali lidé i z jiných důvodů. "K lékaři si znaménka chodím kontrolovat pravidelně, ale mám jich plné tělo, takže druhý odborný pohled určitě nebude na škodu," prozradila Jana z Prahy. Mnozí uvedli, že Stan proti melanomu navštěvují každoročně. Nouze nebyla ani o mladé lidi. Například studentka Bára měla kvůli náročnému studiu problém objednat se na určitý termín k běžnému lékaři, a tak akce využila také.

První den kampaně se dostavilo 1089 zájemců, z toho lékaři objevili u 21 z nich melanom a u 36 další zhoubné nádory. "Kromě melanomu jsou v Česku časté i jiné zhoubné kožní nádory. Objeví se v průměru už u každého třetího člověka staršího 65 let. Proto je důležité věnovat pozornost jakémukoliv útvaru na kůži, který je nový a nezhojí se do tří měsíců," připomíná Radek Litvik z ostravské fakultní nemocnice.

Pozor by si lidé měli dát na znaménka, které se rozšiřují, tmavnou a začnou se zvětšovat i do výšky. Příznaky ale nemusí být jen optické. "Symptomy, jako je bolest, svědění nebo krvácení, by měly pacienty také přivést do ordinace," upozorňuje Arenbergerová.

Jako prevenci doporučuje nechodit přes poledne na slunce, používat ochranné krémy, dbát, aby se člověk nespálil, a s každým rizikovým znaménkem jít k dermatologovi. "Je to jeden z nejagresivnějších a nejnebezpečnějších nádorů vůbec, ne jenom v kožním lékařství, ale vůbec v onkologii. Proto ho bereme tak vážně a proto se tyhle akci pořádají, aby se podchytily včas," dodává Arenbergerová.

Prahou ale Stan proti melanomu svou osvětovou činnost letos nekončí. Akce se bude konat ještě příští pondělí v Brně a příští úterý v Ostravě.