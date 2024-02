Bojovali za manželství pro všechny. Ve štábu teklo šampaňské, převládlo ale zklamání

Při středečním rozhodování o zákonu, který měl přinést stejná práva stejnopohlavním párům, nepanovalo největší napětí mezi poslanci, ale naproti sněmovny, kde měla svůj štáb iniciativa Jsme fér. Právě ta o změnu roky usilovala. Její zástupci prožívali projednávání zákona velmi silně. Do poslední chvíle věřili, že projde manželství pro stejnopohlavní páry a připijí si připraveným šampaňským.

"Teď nebudeme opravdu nic říkat. Nezlobte se, dejte nám půl hodiny," opakoval mluvčí iniciativy Jsme fér Filip Milde jen krátce poté, co sněmovna ve středu schválila úpravu partnerství pro stejnopohlavní páry. Ne však v podobě, jakou iniciativa chtěla. Nebude se to jmenovat manželství a zůstanou také některé rozdíly mezi homosexuálními a heterosexuálními sňatky. Na členech bylo tak patrné zklamání.

Ještě před několika minutami se lidé ve štábu drželi naděje, že by manželství mohli přeci jen uzavírat a měli všechna práva včetně osvojování dětí. Veškeré dění ve sněmovně nervózně sledovali na velkém plátně, někteří měli hlavu v dlaních. Čekali na rozuzlení svého několikaletého úsilí o schválení zákona.

První zklamání přišlo hned s prvním hlasování. Nejpočetnější poslanecký klub ANO nepodpořil sňatky pro stejnopohlavní páry se stejnými právy, které by se jen místo manželství nazývaly partnerstvím. Je tedy jasné, že bude i proti takzvanému manželství pro všechny.

Nakonec sice prošla změna v partnerství pro stejnopohlavní páry, ale bez možnosti adopcí a bez slova manželství. Když tato úprava sněmovnou prošla, v místnosti bylo spíše ticho. Každý se snažil nějak srovnat s tím, že na vytoužené manželství budou muset opět čekat. Minimálně do podzimu 2025, kdy se po volbách obmění sněmovna. Čekání bude ale spíše trvat déle.

Ještě více bylo možné vnímat jejich rozčarování u skupinky, která sledovala hlasování přímo na balkoně sněmovny. Když odcházela, byla rozčílená. "Rozhodně teď nebudeme nic říkat," prohlašovali emotivně. Jeden z nich ale přece jen několik slov řekl. "Tato sněmovna právě definitivně ztratila mladou generaci. Vláda, koalice, opozice, všichni. Na tuto jejich politiku mladá generace úplně zanevřela. Tato garnitura u nás končí," řekl Matěj Pejša, autor výzvy vysokoškolských klubů a spolků za přijetí zákona.

Když se otevřely dveře štábu naproti sněmovny po půlhodinové poradě, vydala iniciativa Jsme fér stanovisko. "Sedm let slýcháváme z ústa poslanců a poslankyní: 'Narovnejme jim práva, jen ať se to nejmenuje manželství.' Přesto Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh, který stejnopohlavním párům nepovoluje vstupovat do manželství a nepovoluje jim ani společné adopce," napsali do stanoviska.

Ještě více ale bylo možné cítit jejich zklamání při osobních rozhovorech. Například s právničkou Jsme fér Adélou Horákovou, která ze sebe jen těžko dostávala slova. Bylo vidět, že je jí hodně úzko. "Je to obrovské zklamání. V roce 2024, kdy celý svobodný, demokratický svět míří k rovnému manželství a rovnoprávnosti, nepodpořila česká sněmovna rovnoprávnost," řekla Aktuálně.cz.

Kolem ní sice drželi lidí v ruce sklenice se šampaňským, živě mezi sebou debatovali, ale žádná radost v tom nebyla. "Když už jsme to šampaňské koupili, rozhodli jsme ho otevřít. Ale mysleli jsme si, že ho budeme otvírat za úplně jiných okolnost," přiznávala zklamaně.

Alespoň nějakou dávku optimismu se snažil přinést ze sněmovny poslanec STAN Josef Bernard, který byl společně s některými poslanci předkladateli návrhu skutečného manželství pro stejnopohlavní páry se všemi právy. "Vím, že jste čekali víc. Za současného složení sněmovny nešlo prosadit víc," vysvětloval Bernard.

Spolu s dalšími stejně naladěnými poslanci nakonec zvedl ruku i pro finální návrh, ačkoliv preferoval jinou variantu. "Velmi jsme to zvažovali. Byla to Sophiina volba, kdybychom nepodpořili schválený návrh, neprošlo by nic," odpovídal známým příměrem z knihy amerického spisovatele Williama Styrona, ve které se hlavní hrdinka rozhoduje mezi dvěma variantami, z nichž jsou obě velmi bolestné.

Zastánci manželství bojovali za jeho schválení do poslední chvíle. Snažili se ještě oslovit váhající poslance i představitele stran, včetně předsedy ODS a premiéra Petra Fialy. Ten se zástupci studentských spolků a výzvy středoškolských parlamentů sešel den před hlasováním.

"Řekl nám své argumenty proti manželství pro všechny s tím, že se asi nenechá přesvědčit o změně názoru. Zároveň nás ujišťoval, že nám naslouchá, ale je víceméně rozhodnutý. Prý v tom jako premiér nemá žádné velké slovo, protože jeho strana má v tomto ohledu volné hlasování," přiblížil jednání zástupce středoškoláků Jakub Vrzal. Premiér nakonec podpořil návrh, který byl vítězný. Pro variantu partnerství se všemi právy ruku nezvedl.

Stejná delegace se potkala v tomto týdnu také s předsedou STAN a ministrem vnitra Vítem Rakušanem, který naopak mezi politiky patřil k největším zastáncům manželství. "Při setkání s námi vypadal nadšeně, byl za naši výzvu rád. Zároveň ale přiznával, že nevidí přijetí manželství moc optimisticky," prozradil Vrzal. Starostové se během hlasování nakonec rozdělili. Někteří poslanci partnerství s ne všemi právy podpořili, Rakušan a další pro nebyli. Chtěli pro stejnopohlavní páry více, tedy manželství.

Štáb Jsme fér se s přicházejícím večerem vyprazdňoval. Vzhledem k tomu, že nebylo co oslovovat, neměl nikdo chuť na další skleničku. Všichni se ale ujišťovali, že je třeba v boji pokračovat dál. "Pro nás nic nekončí. Pokračujeme dál. Našim cílem je samozřejmě manželství pro všechny se všemi právy," loučila se Adéla Horáková.