Souček: ČT nemá soudit, kdo napadá hodnoty státu. Zvát má i antisystémové strany

Českou televizi už tradičně před volbami čeká velké množství debat zástupců politických subjektů, kteří se budou ucházet o přízeň voličů. Podle generálního ředitele Jana Součka by se veřejnoprávní médium mělo snažit dát prostor všem, a to i těm lidem, kteří chtějí hlásat extrémní nebo antisystémové názory. "Nemůžeme je ignorovat," říká v rozhovoru se Světlanou Witowskou.

Podle Jana Součka při vybírání hostů a zástupců politických subjektů do debat není důležité, zda hlásají extrémní názory, ale zda mají dostatečnou podporu v předvolebních průzkumech. "Nemáme žádnou ustálenou definici antisystémových stran. Pokud mají relevantní možnost stát se členy zastupitelských orgánů, tak je média veřejné služby nemohou ignorovat," vysvětluje svůj postoj ve Spotlightu.

Soudit, kdo by se měl a neměl na obrazovkách České televize v rámci politické soutěže objevit, není podle Součka na samotném veřejnoprávním médiu. "My nejsme ti, kdo by měl rozhodovat o tom, jestli politické subjekty, které se řádně zaregistrují, jsou antisystémové a jestli náhodou nenapadají základní hodnoty ústavního pořádku České republiky," říká v rozhovoru.

Souček hájí postoj televize zejména tím, že právní prostředky na omezování těchto politických stran má zejména stát a Česká televize nemůže figurovat v roli soudce. "Ministerstvo vnitra nebo Nejvyšší správní soud rozhoduje o tom, komu z politických stran odebere registraci," uzavírá generální ředitel ČT.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-06:16 Je Jan Souček spokojený s tím, co se za období jednoho roku jeho šéfování v České televizi odehrálo? Proč zrušený publicistický pořad 168 hodin nahradil v programu komediální detektivní seriál Strážmistr Topinka? Bylo zrušení 168 hodin promýšleným rozhodnutím? Rozhodla o konci publicistického pořadu takzvaná "masturbační konverzace"?

06:17-09:54 Proč krok moderátorky Nory Fridrichové, která se snažila uvést věci na pravou míru, podle ředitele Součka poškodil dobré jméno České televize? Jakým způsobem by situaci řešila ČT? Existují v České televizi pravidla, kterými se zaměstnanci mají v podobných situacích řídit? Čím Nora Fridrichová poškodila jméno veřejnoprávní televize?

09:55-16:59 Byla si Nora Fridrichová vědoma výtek k pořadu 168 hodin? Proč se vedení ČT nepokusilo pořad upravit tak, aby mohl dále pokračovat? Proč se Fridrichová rozhodla nakonec z ČT odejít? Chtělo s ní vedení televize opravdu dále spolupracovat?

17:00-22:29 Bylo dostatečně jasně vysvětleno veřejnosti, proč pořad 168 hodin skončil? Stěžoval si někdo na tento pořad generálnímu řediteli Součkovi? Jak se mu čtou komentáře přirovnávající ČT ke slovenské státní televizi? Udělal by dnes něco jinak? Jakým způsobem vnímala pořad 168 hodin redakce publicistiky a zpravodajství?

22:30-30:23 Je po Noře Fridrichové nyní řada na Václavu Moravcovi? Kdo jako první inicioval zrušení pořadu 168 hodin? Rozpoutal jej někdo? Proč se Souček účastnil jednání Rady ČT, přestože sám považuje zásahy rady do programové skladby ČT za nezákonné? Nelegimitizoval tak jednání rady? Nemá Souček obavu o osud ČT poté, co z obrazovek zmizela velká jména jako Jakub Železný, Marek Wollner nebo Nora Fridrichová?

30:24-39:06 Byla chyba angažovat jako šéfa kanceláře ředitele Igora Němce? Kdo Igora Němce na tento post doporučil? Jakou roli pro jeho konec ve funkci sehrála účast na "vlasteneckém setkání"? Kdo bude novým nebo novou vedoucí kanceláře? Kde leží hranice toho, komu má ČT dát ve vysílání prostor a komu ne? A co rozhoduje o účasti subjektů v předvolebních debatách?