Zuzana Čaputová: Žádnou pomoc Ukrajině jsem nestopla. Divím se, jak to Češi řeší

“Prezident ani prezidentka Slovenska nerozhodují o vojenské pomoci. Nemohou jí zastavit, dokonce ani v době vlády s pověřením k ní nedávají souhlas,” říká slovenská prezidentka Zuzana Čaputová k tvrzení, že se postavila proti posílání vojenské pomoci na Ukrajinu kvůli jednání o nové vládě. Tu pravděpodobně složí strana Směr Roberta Fica společně s Hlasem-SD a Slovenskou národní stranou.

"Už v březnu jsem obhajovala, ať pošleme všechno, co máme, na Ukrajinu společně s migy, aby se to nestalo předvolebním tématem," brání se v exkluzivním rozhovoru se Světlanou Witowskou prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová tvrzení, že se postavila proti záměru ministerstva obrany poskytnout další balík vojenské pomoci Ukrajině.

Podle Čaputové je její podpora zasílání vojenského materiálu zemi čelící ruské invazi dlouhodobě stabilní a především - na její zasílání nemá ze své funkce žádný vliv.

"Stalo se jen to, že když mě pan premiér Odór seznámil se svým postojem, proč nepovažuje za vhodné, aby těsně před volbami nebo po volbách vojenská pomoc na Ukrajinu odešla, tak jsem s jeho názorem souhlasila. On se mě ptal pouze na názor, neptal se mě na můj souhlas, protože v tom nemám pravomoc rozhodovat," vysvětluje Čaputová a dodává, že s novou vládou rozhodně plánuje o pokračování vojenské pomoci Ukrajině jednat. "Možná marně," přiznává.

Už ve středu se tři slovenské strany dohodly na předběžné podobě budoucího vládního kabinetu. V jeho čele by měl znovu stanout expremiér a lídr strany Směr Robert Fico po boku Hlasu-SD Petera Pellegriniho a Slovenské národní strany Andreje Danka. Čaputová, která Fica žalovala za urážky a lži v předvolební kampani v rozhovoru potvrzuje, že pokud by se o premiérské křeslo ucházel, do funkce ho jmenuje.

"Je to výsledek voleb a já upřímně nemám ani ústavní nástroj, jakým bych tomu mohla zabránit. To je respekt hlavy státu k výsledku parlamentních voleb," vysvětluje slovenská prezidentka, ale přiznává, že se ve volebních místnostech projevila frustrace Slováků.

A čeho z Ficových slibů se v případě jeho návratu do čela země Čaputová nejvíce bojí? "Že by budoucí vláda zapomněla, že je vládou všech občanů a dělala politiku jen pro svoje voliče," nabádá rodící se kabinet prezidentka. "O sjednocování země ale nemám iluzi," dodává.

