Mašínová: To, co bratři udělali, mě pronásleduje celý život. Film Josef zkritizoval

Pojem nová totalita je nesmysl. Kdo to říká neví, co totalita je. Ten, kdo zažil nacismus nebo komunismus, takhle nemůže uvažovat," vzkazuje sestra bratrů Mašínů Zdena Mašínová všem, kteří dnes takový termín používají. Za to, že za totality nikdy "neuhnula", dostane vyznamenání od prezidenta. "V tomto případě ale nejde o žádné hrdinství," říká žena z odbojářské rodiny k ocenění.

Spotlight Aktuálně.cz - Zdena Mašínová | Video: Jakub Zuzánek

"Velmi jsem o tom přemýšlela a je to otázka, kterou je protnutý celý můj život," říká Zdena Mašínová k tomu, jak společnost vnímá odbojovou činnost jejích bratrů. Část lidí ji vyzdvihuje jako hrdinství, druhá jejich metody kritizuje například kvůli vraždě strážmistra Honzátka. Skupina bratří Mašínů byla ozbrojená skupina činná v Československu v letech 1951 až 1953, která se nakonec pokusila prostřílet do Německa. Ne všem členům se to povedlo. "Došla jsem k závěru, že jednali v duchu toho, v čem jsme byli vychováni. Proti každému to byl velmi krutý režim a úměrně tomu režimu byly použity i prostředky. Bohužel byly i oběti tohoto typu," ospravedlňuje činy svých bratrů Mašínová a dodává, že ji rodina vychovávala s tím, že za pravdu se musí bojovat a zabitý strážmistr byl ve službách režimu. Mašínová přiznává, že o tom, zda od prezidenta přijme vyznamenání, dlouho přemýšlela a možnost probírala i s bratrem Josefem žijícím ve Spojených státech. "Má stejný názor jako já, že za podobnou činnost se ocenění neberou. Je povinností každého občana zaujímat takové postoje," říká ke slovům prezidenta, že vždy odvážně stála za hodnotami svobody a pravdy. To, že vyznamenání nakonec přijme, je podle Mašínové hlavně vyjádřením podpory prezidentovi republiky, ale také chce vyslat vzkaz dalším generacím. "Je skutečně důležité, aby si uvědomili, že proti každému zlu je povinnost vystupovat jakýmkoliv způsobem," dodává sestra odbojářů, podle které musí dnešní společnost pěstovat především zásadovost. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

