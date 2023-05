Unikly zprávy o ukrajinské armádě. Je to síla, kterou nemá nikdo v Evropě, říká Bříza

"V tuto chvíli je válka nejpodobnější první světové válce, tedy zákopové válce. Nechci, aby to znělo urážlivě vůči obětem, které na Ukrajině vídáme - a vídáme je každý den. Ve své podstatě je obětí více, než když byla fáze dynamická," popisuje současný stav bojů na Ukrajině bezpečnostní analytik Vlastislav Bříza. Podle něj začne ofenziva Ukrajinců už brzy a může lecčím překvapit.

"Vypadá to, že jsme týdny od toho, kdy začne ofenziva," předpovídá odborník na mezinárodní vztahy a jaderné zbraně Vlastislav Bříza postup ukrajinské armády, která podle něj nasadí taktiku, kterou jsme desetiletí neviděli. "Hrotem by měly být mechanizované brigády, které by se měly úspěšně probít do týlu nepřítele," popisuje expert.

Podle něj má dnes ukrajinská armáda co do kvality pozemních jednotek nad Ruskem navrch. "Z utajovaných informací, které unikly z Pentagonu, vyplývá, že Ukrajina v tuto chvíli již postavila dvanáct mechanizovaných brigád. To je obrovská síla, kterou nedisponuje žádná evropská armáda," prozrazuje Bříza. Dodává ale, že co Ukrajina stále nemá, jsou dostatečně moderní zbraně: "Situace se ale částečně mění."

A je namístě se obávat použití jaderného arzenálu? Podle analytika je potřeba uvědomit si, že proti sobě nestojí dvě jaderné supervelmoci, ale pouze jedna proti státu bez jaderných zbraní. "Pro Rusko je to vlastně těžší situace, protože v případě, že by použilo byť taktické jaderné zbraně, tak by bylo opravdu celosvětově hnáno k zodpovědnosti," dodává Bříza.

