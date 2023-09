Rakušan: I poslanci ANO už se omlouvají za Babiše. Je to pro mě velké varování

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v rozhovoru mimo jiné popisuje postup policie proti lidem, kteří šíří dezinformace nebo vyhrožují ostatním na sociálních sítích. "Již možná stovky lidí jsou policií řešeni v rámci trestního řízení například za to, jakým způsobem vyzývali k nenávisti anebo k nějaké akci na základě šíření fámy, pomluvy na sociálních sítích," odhaduje.

Policie se podle něj zabývala i slovy starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS), který na jednom ze svých mnoha videí říká, "že by Češi potřebovali válku, vyhnat v noci z baráku, zabít dítě, ženu podříznout".

"Policie to nevyhodnotila jako trestný čin a putovalo to do přestupkového řízení, nad nímž už nemáme žádnou supervizi," popisuje Rakušan a vysvětluje, že v případě Novotného vyjádření nešlo o vyhrožování konkrétní skupině, o výhrůžky násilím proti jednotlivci nebo skupině lidí či o výzvy k tomu, aby se lidé skutečně dopouštěli nějakého násilí.

"Toho jsme naopak byli bohužel svědky v případech třeba romsko-ukrajinských konfliktů, které jsme tady měli a kde se objevovaly jednoznačné výzvy: pojďme se shromáždit, pojďme vyřvávat pod okny a podobně," doplňuje ministr vnitra a upozorňuje, že v případě Pavla Novotného šlo o výhrůžky celému národu, a odmítá, že by byla policie přísnější na kritiky současné vlády.

"Mám určitě pochopení pro strach lidí, protože máme za sebou dobu, kterou jsme nepoznali, máme za sebou covid, důsledky ruské agrese na Ukrajině, máme za sebou inflaci, energetickou krizi, prostě mnoho podnětů, které lidem životní jistotu, a možná i radost ze života, berou," poukazuje na lidi, kteří demonstrují proti vládě.

Zároveň připouští, že kabinet premiéra Petra Fialy není bezchybný, má za sebou řadu chyb či ne úplně kvalitních vyjádření do veřejného prostoru. "Na druhou stranu si myslím, že v zásadě vláda dělá věci, které jsou užitečné, které jsou v této chvíli nutné, aby Česko vůbec mělo nějakou vizi, nějakou udržitelnost," míní vicepremiér. Podle něj část současných kritiků změní názor, až uvidí, že kroky kabinetu mají reálný odraz v jejich životě, že vláda zvládla energetickou krizi, že dokázala naplnit zásobníky strategických surovin.

Vít Rakušan se v rozhovoru se Světlanou Witowskou vyjadřuje i o opozici a nynějších obstrukcích ve sněmovně. "My jsme se s opozicí minulý týden zkusili dohodnout, a dokonce paní předsedkyně (poslaneckého klubu hnutí ANO) Alena Schillerová byla nakloněna tomu, aby jednání mělo nějaký řád. A potom se tam objeví jeden pán - který možná ani na svém poslaneckém klubu neřekne, že přijde - a mluví šest hodin," dodává k šéfovi ANO Andreji Babišovi.

