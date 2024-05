"Začíná to být frustrující." Kajakář Hradilek promluvil o společnosti i Fialově vládě

"Je to promarněná příležitost," říká k nadcházející olympiádě kajakář Vavřinec Hradilek. Ačkoliv ruští a běloruští sportovci mají možnost zúčastnit se her pod neutrální vlajkou, když se vymezí proti válce na Ukrajině, podle Hradilka to není dost. "Pokud by to udělal jakýkoliv ruský sportovec, tak ho doma nečeká nic dobrého," dodává vodní slalomář k tomu, že by se mělo uvažovat třeba o formě azylu.

28:20 Spotlight Aktuálně.cz - Vavřinec Hradilek | Video: Blahoslav Baťa