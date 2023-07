Mrazivá zkušenost novináře: Ukrajinci nás chtěli věšet na stromy, válka působí chaos

"Byla pro mě ohromná zkušenost, jakou válka dokáže nadělat paseku. Říkal jsem si, co by se dělo tady v případě, že by něco takového přišlo k nám," popisuje zkušenosti z konfliktu na Ukrajině novinář a bývalý humanitární pracovník Tomáš Vlach. V rozhovoru vzpomíná na to, jak se z "pulzující společnosti" stal totální chaos. "Nejsilnější zážitek? Co válka dokáže udělat s lidmi," přiznává.

26:38 Spotlight Aktuálně.cz - Tomáš Vlach | Video: Jakub Zuzánek

"Zprávy, které dostáváme, jsou filtrované z obou stran. To, co teď vidíme, je spíš taková rovnováha," říká novinář Tomáš Vlach k současnému stavu bojů na Ukrajině. Podle něj je bez debat, že Ukrajina vzdoruje s daleko menšími početními silami i díky velké motivaci obyvatelstva, ovšem ukrajinské protiútoky, o kterých jsme v poslední době slyšeli, jsou daleko obtížnější než samotná obrana. "V tom Ukrajinci svým způsobem narazili," komentuje. Největší překážkou pro ukrajinské síly jsou podle něj aktuálně ruské miny. "Rusové je nenakladli v liniích, ale podle toho, co slyšíme od vojáků, jsou jimi poseta celá pole. A to se velice těžko překonává," přibližuje Vlach. Na řadu tak musí přijít odminovací tanky. "Ale dá se to udělat i ručně. To přijdou ženisté a vlastně miny vyrýpou z pole. Je to velice nebezpečné," komentuje a dodává, že si od vojáků v budoucnu pravděpodobně vyslechneme děsivá svědectví. Vlach hovoří také o tom, jak zájem o dění na Ukrajině slábne a novináři musí na konflikt nazírat kriticky. Podle něj některé dříve přehlížené přešlapy ukrajinské armády naopak nahrály ruské propagandě a lidem, kteří jí podléhají, lze pak jen těžko vyvracet argumenty. Podobně vnímá i to, jak málo se mluví o faktu, že ne všude jsou Ukrajinci jednotní. "Cesta na Donbas může být dosti krutým vystřízlivěním pro někoho, kdo tu situaci nezná, protože část civilního obyvatelstva opravdu uvažuje tak, že čeká na ruský mír, a kolikrát zůstává v těch ostřelovaných městech jenom proto, aby byli takzvaně osvobozeni od těch 'svých'," doplňuje novinář. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!