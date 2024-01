"Je to klaun a nevzdělaný člověk." Tomáš Halík o strašlivé hrozbě pro rok 2024

"Česko se skládá z mnoha skupin a deseti milionů jednotlivců. Takže jsou lidé, kteří uvažují zodpovědně, a ti, kteří ne," říká teolog a kněz Tomáš Halík, který to, kam politicky směřuje dnešní společnost, nevidí příliš nadějně. Občané podle něj nechtějí moc naslouchat těm, kteří se chovají zodpovědně. "Většina lidí se nechává unášet emocemi. A ty někdy nejsou moc ušlechtilé," dodává v rozhovoru.

"Všichni odpovědní by měli táhnout za jeden provaz," říká Halík, podle kterého se ovšem objevuje stále mnoho lidí a skupin, které zneužívají současné "špatné nálady" ve společnosti. Teolog upozorňuje, jak špatný přístup to je, zvláště pak v době, kdy je blízko nás válka a na společnost doléhají její ekonomické i psychologické dopady. "Kdo ty negativní nálady, vztek a hněv obrací na své politické konkurenty, chová se velmi nezodpovědně," dodává katolický kněz ve Spotlightu Aktuálně.cz.

Podle Halíka je v současnosti důležité kultivovat především dvě schopnosti, které musí existovat společně. "Jednou je kritické myšlení a druhou něco, co bychom mohli nazvat víra nebo důvěra. A tím nemyslím náboženskou orientaci, ale spíš to, co je i v hlubině náboženství - jakási pradůvěra, že život má smysl a je smysluplné stát na straně dobra, i když se zdá, že to dobro prohrává," vysvětluje v rozhovoru, který vznikl ještě před útokem střelce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy 21. prosince 2023.

Halík otevřeně mluví také o tom, že ve "vychovávání" společnosti selhává také církev. "Jsem velice nazlobený, když vidím, že mnohé církve se zaměřují na to, že útočí na Istanbulskou smlouvu nebo svazky homosexuálů, a to daleko podstatnější - tedy učit lidi hlubšímu pohledu na svět - moc nenabízejí," vysvětluje teolog, podle kterého by zároveň měla církev více reflektovat, v jaké době žijeme. Naráží tak na debatu o zrušení celibátu, větší otevřenosti církve pro ženy nebo zajištění stejných práv pro homosexuální páry.

A čeho se Halík obává v roce 2024? Velký vykřičník je podle teologa spojen s prezidentskými volbami, které letos čekají Spojené státy a ve kterých pravděpodobně za republikány bude znovu kandidovat exprezident Donald Trump.

"Na jedné straně Putin a na druhé Trump? Byla by to strašlivá rána pro svět, pokud by u těch dvou červených knoflíků, které mohou spustit nukleární válku, byly psychopatické osobnosti bez jakékoliv morální sebekontroly," varuje Halík, ale dodává, že přestože nás čeká tvrdý rok, naděje je tu vždycky.

