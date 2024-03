Kostková: Táta mi posunul hranice hysterie. Ze stavu lidstva jsem ale teď smutná

"Jsem smutná ze současného stavu homo sapiens. Odráží se to na tolika frontách a samozřejmě i v politice, kde se sbíhají nitky jednotlivých věcí, o kterých se pak musí rozhodovat," popisuje moderátorka a herečka Tereza Kostková, jak nahlíží na současnou společnost. Aby takový pocit měla, nemusí prý ani denně konzumovat zprávy. "Mám kontext a to pro moje rozpoložení stačí," říká.

"Netřeba rozdělovat na politiku a nepolitiku, ale globálně jsem smutná z celého stavu člověka, kam se dostal minimálně ten náš v civilizovaném světě," říká Kostková v rozhovoru se Světlanou Witowskou. Sama prý volit chodí, ale chápe všechny, kteří nevědí, "kam hnout figurkou". "Chápu, že v tom může být někdo zmaten a skoro se přiklánět k tomu, že s tím svým pěšcem bude stát," soudí.

Kostková v rozhovoru vypráví i o tom, jak to vypadá, když při moderování něco "zvoře", nebo kdy měla největší trému. "To nebyla tréma, to jsem měla normálně bobky," vzpomíná na moderování jednoho z dílů taneční soutěže StarDance, kde musela přečíst dvě zahraniční jména tanečníků, která se jí nakonec správně přečíst nepovedla. "Co myslíte, zvrtala jsem to? Zvrtala," směje se.

Pokud jde o strach, tak "tři minuty smrti" prý zažila hlavně ve chvíli, kdy musela na pódiu tančit. "Trénovala jsem, a přesto jsem ten den od rána myslela, že zešílím trémou, že zemřu," vzpomíná Kostková a vysvětluje, že se nediví účastníkům, kteří jsou nervózní, i přestože je řada z nich kamerou kovaná. "Je to tím, že to není váš obor," vysvětluje moderátorka.

Kostková vzpomíná i na dětství a výchovu otce Petra Kostky, který ji jako dítě například sprchoval studenou vodou nebo si doma zkoušel, jak by vypadal v rakvi. "Tím nám docela posunul hranice hysterie," dodává herečka.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.