Rytmus otevřeně: Potlačoval jsem emoce a hnal mě mindrák. Jedna věc to změnila

"Měl jsem mindrák z prostředí, kde na mě každý ukazoval prstem a říkal, že dopadnu tak nebo jinak. Ten mindrák mě hnal a přiznávám, že ze mě hovořilo ego, ale dneska za to děkuju, protože mi to pomohlo tam, kde jsem," popisuje Patrik Vrbovský alias Rytmus. "Pokud mám ale mindrák dnes, spustí se mi vykřičník, že takhle reagovat nemůžu," přiznává raper.

"Čím dál víc se snažím ukazovat běžné emoce, i slabost, protože to jsem já. A přiznávám, že jsem je velmi potlačoval. Vytvořil jsem si postavu v brýlích, která nikdy nepláče a která je za každých okolností frajerská, má nadhled, je prchlivá, ale také se i se mnou vyvíjí," říká hudebník Patrik Vrbovský o své raperské identitě Rytmus.

Podle něj člověk v jeho věku už nechce nic potlačovat a je víc sám sebou. "A já si to užívám," dodává hudebník s tím, že ho proměnilo také otcovství.

Rytmus, kterého čeká s triem Kontrafakt velký koncert v O2 areně, říká, že v jeho očích popularita současného rapu klesá a svoji zlatou éru už má za sebou. Vulgarismy, se kterými je hudební žánr spojen, jsou podle jeho slov odrazem temperamentu lidí, kteří často vyrůstají v prostředí, v němž jsou dopředu odepsáni.

"Společnost mi říkala: nemůžeš nadávat, a tak jsem nadával ještě víc. Byly skladby, kde to bylo každé druhé slovo, a nadával jsem jen proto, že můžu," vzpomíná Rytmus na svoje začátky a dodává, že dnes už rozhodně tak "nehřeší".

V rozhovoru mluví také o tom, proč na sociální sítě nedává tolik osobních příspěvků. Chrání tím především svého syna. "Nechci, aby za mnou přišel, až bude dospělý, že jsem si z něj dělal opičku. Chráním jeho soukromí a tvář a doufám, že když ho ukážu zezadu, na ulici ho nikdo nepozná," vysvětluje zpěvák s tím, že by si přál, aby jeho syn měl stejně svobodné dětství jako on sám.

A jak se Rytmus vyrovnává s těmi, kteří se do jeho osoby veřejně naváží? "Po těch dvaceti letech, co jsem veřejně známý, tak vím, že nemají pravdu. Na jejich slova o tom, jak dopadnu nebo že už jsem skončil, nikdy nedošlo. Je ale rozdíl v tom, když mě někdo neznámý uráží a když se s vámi někdo potká a chce mluvit třeba o vašem albu. To samozřejmě přijímám," dodává Rytmus.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.