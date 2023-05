Procházková: Neříkejme o Ukrajině jen klišé. Řada lidí osvobodit od Rusů nechce

"Putin ze sebe není zklamaný, ale cítí určitý strach. Je naštvaný na spoustu lidí ze svého okolí, protože v jeho očích to je jejich vina, že se původní plán ovládnout Ukrajinu mnohem rychleji nepovedl," říká reportérka Deníku N Petra Procházková, která nedávno získala francouzské vyznamenání Řádu čestné legie. Člověk, který se takhle bojí, může být podle ní nebezpečný: "Strach je velkou motivací."

"Myslela jsem si, že to Rusové takhle nenechají, že se na tom celá společnost nebude takhle podílet," popisuje reportérka Deníku N a dlouholetá válečná zpravodajka Petra Procházková, v čem pro ni bylo jiné reportovat o válce na Ukrajině, jen pár stovek kilometrů od Česka. "Nedokázala jsem si představit, že takové boje ještě zažiju. Do válek jsem se vždy dostávala složitě, a najednou je za humny," říká v rozhovoru s Lindou Bartošovou.

Podle Procházkové může být pro novináře velkou výzvou zachovat si při své práci nestrannost. Zdůrazňuje, že v případě konfliktu na Ukrajině je zcela jasné, kdo zaútočil a kdo se brání.

"Ale všechno ostatní má milion odstínů šedi. Teď už je čas na témata, která třeba více poodhalí příčiny konfliktu i určité problémy, které Ukrajina měla. Nic z toho ale neopodstatňuje ten ruský útok," vysvětluje s tím, že černobíle se podle ní nelze dívat ani na samotné Rusy. "Jsou pro nás ztracený národ, o kterém nechceme nic vědět, ale musíme daleko víc pátrat po příčinách jejich chování," nabádá.

A jaká největší výzva čeká samotnou Ukrajinu? "To území není mrtvé, žijí tam lidé a vy musíte počítat s tím, že ne všichni, kteří tam žijí, chtějí být osvobozeni. A to si myslím, že bude ústřední téma návratu Ukrajiny k celistvosti. To, že se musí nějak vypořádat s tím, že bohužel řada občanů, kteří žijí na Krymu nebo v té nejvýchodnější výspě na Donbase, už nechce být její součástí," dodává novinářka.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.