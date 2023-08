Historik: Bojíme se vyslovit, co Rusko dělá. Je to katastrofa, jde o statisíce dětí

"Přivedou vás, rozdělí na muže a ženy. Svléknete se donaha, pak vás nějací úředníci nebo agenti FSB prohledají v gumových rukavicích, aniž by si je měnili," popisuje historik Petr Hlaváček, jak to vypadá v "koncentračních táborech 21. století", kde Rusové "filtrují" zajaté ukrajinské vojáky, ale i civilisty. Ukrajinské matky v nich navíc často přichází o své děti, které Rusko posílá na převýchovu.

"Rusko je v demografické krizi, proto hodně stojí o děti a mládež, aby jaksi vylepšili 'slovanský element' Ruské federace. Přes hlavu jim totiž přerůstají kavkazská i sibiřská etnika," vysvětluje Hlaváček jeden z důvodů, proč dochází k násilnému odvážení ukrajinských dětí do Ruska. Podle ukrajinské strany dosud mohli Rusové ze země odvést až desetitisíce dětí. "Rusko je navíc zemí, kde probíhá něco jako obchod s lidskými orgány. Je to katastrofální záležitost a věc, které by civilizovaný svět měl věnovat velkou pozornost," upozorňuje odborník.

Podle historika nejen ruská elita, ale i velká část obyvatel dodnes cítí křivdu, že jim Západ ve studené válce sebral vlivovou zónu. "Tu v nich Putinovy elity velmi zdatně živí. A to se týká jak vzdělávání, propagandy dovnitř, ale i toho, jak fungují ruská média," vysvětluje Hlaváček s tím, že svobodomyslných lidí bude podle něj v Rusku už jen málo. "Pokud tam byli, tak skončili někde v gulagu nebo jsou v exilu. Myslím si, že pro Rusko i pro Evropu by bylo zdravé zřídit nějakou sofistikovanou železnou oponu, která by Ruskou federaci oddělila třeba na 100 let, a to se mohlo uzdravovat," komentuje historik.

A dokáže si Hlaváček představit, že jednou Ukrajina dostane zpět všechna svá okupovaná území včetně Krymu? "Věřím tomu. A myslím si, že k tomu nasvědčují i aktivity, které ukrajinská armáda už podniká. Na Krymu už, byť na dálku, operuje psychologicky - ať už jde o místní, nebo přistěhovalce z Ruské federace či úředníky, ti lidé na Krymu už vědí, že to už není 'bezpečné ruské území'. Takže něco se děje," uzavírá odborník.

