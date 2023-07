Nový: Nejtěžší v životě je srovnat se sám se sebou. Někdy mi “já” dá pěkně zabrat

“U někoho to vyplyne, někdo se to musí pracně naučit anebo se to nenaučí nikdy. A někdo jako já zůstane nemehlem navěky,” říká herec Pavel Nový o tom, zda se s darem přirozeného herectví člověk rodí. Role lotrů ho bavily a burany prý ani nemusel hrát, možná i proto, že se s nimi tak trochu ztotožňuje i v životě. V hereckém repertoáru mu ale nejvíc chybí role kovboje. “To by se mi líbilo," říká.

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Nový | Video: Jakub Zuzánek

Šofér, traťový dělník, dřevorubec, kuchař nebo číšník v hotelu Pupp. To nejsou divadelní ani filmové role, ale profese, kterými stihl Pavel Nový kromě své letité herecké kariéry projít. "Dokonce jsem byl i automobilový závodník. Asi dvanáct let jsem měl licenci a zkusil jsem nepříliš úspěšné rallye," vzpomíná. Herec si nepřipouští, že by k němu lidé jako ke známé osobnosti přistupovali jinak než třeba jako k obsluze v hotelu. "Nikdy jsem rozdíl neviděl," vysvětluje s tím, že kdo by se na něj přece jen zkusil povyšovat, s tím by byl rychle hotový. Mezi nejznámější role Pavla Nového, který získal Českého lva za film Bába z ledu a kterého za mimořádný přínos českému filmu letos ocenili také na zlínském filmovém festivalu, určitě patří Pepa z komedie S tebou mě baví svět. "Když natočíte komedii století a natočíte ji s takovými lidmi a s takovou atmosférou, jako jsem měl to štěstí já, tak nemáte čeho litovat," říká herec a přiznává, že na místo natáčení se občas jezdí podívat dodnes. "U chalupy už není ten strom, ale vypadá pořád stejně," popisuje. Herec v rozhovoru také prozrazuje, jak ho proměnila zkušenost se západonilskou horečkou, kterou před lety onemocněl a na čas kvůli ní dokonce ochrnul. "Máte pak na všechno jednodušší pohled," svěřuje se a dodává, že díky rehabilitaci v centru v Kladrubech zažil "zázrak". Kvůli nemoci prý ale dnes už není tak fyzicky zdatný jako dříve. "A možná dělám i míň blbostí," doplňuje. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!