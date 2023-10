Izrael míří ke krvavé operaci. Je masakr tam už jen vstoupit, říká ke Gaze novinář

"Každá země, která je rozdělená, je zranitelná. Izrael je nyní rozdělen více, a to nejenom kvůli soudní reformě, ale kvůli další spoustě věcí," komentuje redaktor zahraniční redakce Hospodářských novin Pavel Novotný jeden z důvodů, proč se Hamás rozhodl zaútočit na Izrael právě teď. Podle něj útoku předcházela řada varování, ale lzraelci svoji pozornost bohužel směřovali jinam.

"Je to naprosto šokující událost, která proměnila celé paradigma toho, jak Izrael vnímá arabskou hrozbu. Na izraelské poměry zemřelo neuvěřitelné množství lidí a nejvíce šokující je, že arabští militanti z Hamásu přímo vstupovali do obýváku Izraelců," popisuje útok palestinské militantní organizace novinář Pavel Novotný.

Ozbrojenci z Pásma Gazy spustili ostřelování izraelských měst a vtrhli do pohraničních oblastí v sobotu ráno a nyní se očekává odvetná ofenziva na palestinské území.

Izraelský ministr obrany mezitím nařídil úplnou blokádu Gazy, která je podle OSN v rozporu s mezinárodním právem. Jde o přerušení dodávek elektřiny, paliva i potravin.

"Podmínky v Gaze si vůbec neumíme představit, protože území je v izolaci z obou stran - jak z Izraele, tak z Egypta. Když jsem se tam byl kdysi podívat, už tehdy to tam bylo špatné," popisuje, co čeká palestinské obyvatele, reportér, který region sleduje dlouhá léta. Jestli jde ale o porušení mezinárodního práva, Novotný odmítá spekulovat. "Ta interpretace je složitá," vysvětluje.

Novotnému vadí, jak je situace na izraelsko-palestinském území na Západě vnímána často velmi černobíle. Sám má prý spoustu důvodů, proč se nestaví ani na jednu stranu konfliktu.

"Láska k Izraeli je u nás trochu nepoučená. Češi si do Izraele často projektují svoje komplexy, protože by taky chtěli být silným bojujícím státem nebo se stydí za to, že u nás za komunismu bujel antisemitismus a podporovali jsme Palestinu. Důvodů, proč to takhle Češi dělají, je ale řada," dodává novinář a nabádá, ať lidé nekonzumují jen jednostranné informace.

