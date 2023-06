Blažek: To je přece blbost, muž nerovná se žena. Slovo "gender" tady nechci

“Zavádět, že existuje nikoliv právní rovnost, ale rovnost mezi mužem a ženou, je velmi složitý filozofický problém. Copak muž rovná se žena? To je přece blbost,” vysvětluje ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS), co mu vadí na Istanbulské úmluvě. Podle něj smlouva zbytečně zvedá emoce a navíc zavádí slova jako “gender”, která podle ministra do českého právního rámce nepatří.

Spotlight Aktuálně.cz - Pavel Blažek | Video: Jakub Zuzánek

"Kdyby tam nebyla ta preambule, která obsahuje některé ideologické termíny zcela zbytečně, tak v tom není problém," vysvětluje Blažek, proč by pro přijetí Istanbulské úmluvy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí ruku nezvedl. "Ta smlouva je navíc asi z roku 2011 a dělala se proto, že některé státy neměly tak dobrou právní úpravu sexuální trestné činnosti, domácího násilí a podobně. Ale my to všechno máme," hájí ministr spravedlnosti, proč si myslí, že Česko něco takového nepotřebuje. Co lidé v Česku podle Blažka také nepotřebují, je uzákoněné manželství pro všechny. "Manželství přece 2000 let vznikalo proto, aby vznikla rodina, plodily se děti a tak dál. Mně nevadí, když budou páry nějakým způsobem spolu, ale přece jenom nemám rád, když se mění obsah slov," tvrdí Pavel Blažek a dodává, že mu rovněž vadí, že kdokoliv je proti manželství stejnopohlavních párů, je automaticky označen za homofoba. "To v žádném případě nejsem," oponuje ministr. Člen Fialovy vlády také v rozhovoru se Světlanou Witowskou vysvětluje, jak by mělo vypadat nové právní ukotvení znásilnění. Uklidňuje, že s peněžitými tresty by pachatelé vyváznout neměli, a také, že trestný čin bude podmíněn nesouhlasem s pohlavním stykem, nikoliv použitím násilí. "Obojí dáme pryč. Peněžité tresty se v textu objevily proto, aby z fondu obětí mohli poškození dříve dostávat peníze. To nelze zařídit jinak než touto větou. Úplně na ni zapomeňte, protože se nedá vysvětlit," dodává Blažek. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

