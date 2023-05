“Budou se na vás střídat Němci." České favoritky Eurovize zažily kruté zacházení

"Kdo má moc a uvědomuje si ji, může se stavět do pozice, že druhého shazuje. My jsme to ustály, ale nemám to ráda," říká o některých zkušenostech z hudebního průmyslu zpěvačka a textařka kapely Vesna, která bude reprezentovat Česko na Eurovizi, Patricie Kaňok Fuxová. Podle ní si musela kapela složená pouze z žen projít mnoha zkouškami: "Díky tomu ale máme pouto," dodává.

"Vzájemně se podporujeme, nesoutěžíme spolu a každý má svou roli. Já to nazývám sesterstvím," říká o hudební skupině Vesna zpěvačka Patricie Kaňok Fuxová. V kapele kromě ní působí další dvě Češky, Slovenka, Bulharka a Ruska. "Motiv sesterství nás provází od začátku, ani jsem nečekala, že se budeme jednou hlásit na Eurovizi," dodává hudebnice. Píseň My Sister's Crown (Koruna mojí sestry, pozn. red.), se kterou se Vesna představí na semifinále soutěže 9. a 11. května ve Velké Británii, přitom sklidila i kritiku. Jako o sesterském státě totiž o Ukrajině mluvil v minulosti Sovětský svaz ve své propagandě. Kaňok ale takový výklad odmítá: "Když člověk tvoří, nepřemýšlí nad tím, co s tím udělá internet. Čelily jsme vlně hejtu, který jsme nečekaly. Celá ta písnička byla přitom myšlena právě na podporu jednak žen, ale i lidí, kteří zažívají nějaký typ nesvobody. A byla to i pocta Ukrajině," vysvětluje. Na Eurovizi, která ročně přiláká kolem 180 milionů diváků, má podle bookmakerů kapela Vesna zatím největší šanci ze všech českých hudebníků, kteří se dosud do finálových kol soutěže dostali. Jak velký je to závazek? "Kašlat na to rozhodně nejde, protože si uvědomujeme roli, že reprezentujeme Českou republiku a záleží nám na tom. Takže nervozita je s tím spojená, ale vždycky si řekneme, že jsme v tom spolu," dodává Kaňok Fuxová. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

