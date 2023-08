Klempíř: Digitalizují nás všechny. Náš život se obchoduje, bojím se, kde to skončí

“Jsem přesvědčený, že se pracuje na tom, aby se lidi nepotkávali. Aby se spíš potkávaly systémy a aby lidé byli digitalizováni a trávili svůj čas spíš na obchodních platformách. A skutečně mě to trápí,” říká zpěvák kapely J.A.R. Oto Klempíř k tomu, co ho děsí na směřování současného světa. Lidé si podle něj neuvědomují, že moderní svět je čím dál nebezpečnější.

"My nevidíme za obzor. Dvacáté století bylo více 'čisté'. Hrozily hrozné věci, jako válka, hladomor, potravinová krize, ale nyní vlastně nevíme, co hrozí," tvrdí Klempíř a dodává, že dnešní svět může kdykoliv vytvořit autoritáře, kteří nesnesou pluralitní názory a kteří mohou kdykoliv zneužít odborníky nebo třeba umělou inteligenci.

Na to, kam se společnost vyvíjí, naráží J.A.R. i na své nové desce Jezus Kristus Neexistus?, kterou kapela oslavila 33 let své existence. Zatímco dělat rap na konci osmdesátých let podle Klempíře nebylo nic snadného, dnes jeho představitelé ovládají svět a často otevírají palčivé otázky, které jiní hudebníci nezvládají reflektovat.

"Témata jsou a budou stále růst, protože svět se stále vyvíjí a čím dál tím více lidí si uvědomuje, že ten svět se vyvíjí do nebezpečnosti," vysvětluje Klempíř. Sám vzpomíná, jak se sám na začátku hudební kariéry J.A.R. setkával s nepochopením. "Byli jsme za blázny, všichni se nám vysmívali," popisuje.

Klempíř v rozhovoru otevřeně hovoří také o své cestě ke střízlivosti. "Hodněkrát jsem přestával, vždycky to bylo strašné utrpení. Nemohl jsem jít do baru a nemohl jsem si dívat na nikoho, kdo si zakouří, protože jsem prostě trpěl. A opravdu jsem si strašně přál to vyřešit," popisuje hudebník. Střízlivost se mu ale nakonec podařilo ve svém hodnotovém systému zařadit jako prioritu. "Člověk musí najít cestu k sobě a udělit si 'vnitřní rozkaz', který vás ubezpečí, že to děláte správně," uzavírá Klempíř a dodává, že dnes už ví, že svět ho má raději střízlivého.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.