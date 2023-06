Analytik: Rusové panikaří. Úspěch ukrajinské protiofenzivy povede k pádu Putina

Bezpečnostní analytik Otakar Foltýn upozorňuje, že je mezi Rusy cítit strach. "Protržení Kachovské přehrady je ukázkou toho, že doslova zpanikařili, protože způsob, jakým to udělali, byl z vojenského pohledu předčasný," vysvětluje. Podle něj neúspěchy ruské armády na Ukrajině, která začala tlačit na frontu protiofenzivou, povedou k pádu Vladimira Putina.

"Rusové odpustí svému carovi krutost, krádeže, klidně i vraždy, ale neodpustí mu slabost. A prohra ve válce v Rusku téměř s železnou pravidelností vede k pádu vládnoucí kasty," říká spoluautor publikací s bezpečnostní tematikou.

Foltýn v rozhovoru s Lindou Bartošovou upozorňuje, že primárním cílem nynější Putinovy kliky je v tuto chvíli zachování moci. Teprve sekundárně je to vítězství na bojišti. Velká část toho, co Vladimir Putin a jeho nohsledi dělají, například odvolávání, nebo naopak rychlé povyšování generálů či používání žoldnéřských skupin, tak je podle něj kvůli snížení pravděpodobnosti, že ho někdo svrhne. Velmi často je to však vojensky kontraproduktivní.

Vývoj ruské agrese na Ukrajině ukazuje, že Rusové neustále na poslední chvíli slevují ze svých maximalistických cílů. Což je třeba ústup z Charkovské oblasti či Chersonu. "V tento okamžik se velmi pravděpodobně dostanou do fáze, kdy budou muset slevit znovu, čili budou muset opustit některé oblasti a bude to pro ně opět velmi bolestivé. Nicméně to byli zatím vždycky schopni vnitřně ustát," vysvětluje Foltýn.

A věnuje se i Kachovské přehradě. Ekologické škody, které zničením hráze Rusové způsobili, jsou podle slov Foltýna naprosto děsivé. Tím posunuli další mezník v intenzitě poškození jedné z nejúrodnějších částí Ukrajiny, které bude dlouhodobé. Třeba i na patnáct let. Zároveň bude hrozit sucho, protože přehradní voda byla nezbytná pro zavlažování.

Navíc tím Rusové zredukovali jeden operační směr protiútoku, protože přes Dněpr teď Ukrajinci jít nemohou. Omezené možnosti mají i při případném dobývání Krymu, který lze dobýt buď obojživelnou operací, na niž však Ukrajinci nemají kapacity, nebo postupem přes Perekopskou šíji, která ale zase lze velmi dobře bránit. Případné boje by tak byly nesmírně krvavé.

"Jednoznačný úspěch ukrajinské protiofenzivy by byl, kdyby se jim podařilo prorazit hlavní bráněnou linii Rusů, ke které se zatím teprve blíží. Technické možnosti i vojenské schopnosti na to Ukrajinci mají," popisuje Foltýn.

Strategickým úspěchem by pak bylo přerušení pozemního spojení s Krymem, což se podle něj Ukrajincům může rovněž povést. "A pokud by udeřili v Luhansku nebo v Doněcku, znamenalo by to osvobození výrazné části území, ideálně nějaké větší městské aglomerace, což je opět něco, co kapacitně klidně zvládnout mohou. Takovýto úspěch by v Rusku nepochybně vyvolal velmi silné vnitřní napětí a pochopitelně by mohl oslabit stávající režim, což je bezpochyby věc, s níž Ukrajinci počítají," doplňuje analytik.

A zároveň varuje, že ani po prohře Ruska nemusí být Evropa zcela v bezpečí. "Musíme počítat s tím, že bude velký příliv zbraní a bývalých vojáků, kteří samozřejmě zvýší kriminalitu, což se děje po každé válce, a následkem ruské agrese bude mimo jiné i spousta především ruských renegátů, kteří holt budou působit bohužel nejenom v Rusku," dodává.

