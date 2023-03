Ceny se srovnají až příští rok. Pro nás všechny to může být pozdě, varuje Hampl

“Hlavní problém je makroekonomický, to není problém jednoho cenového okruhu, jedněch výrobců a maloobchodníků. Máme prostě obrovsky vysokou inflaci, která se projevuje v řadě položek,” vysvětluje k cenám potravin šéf Národní rozpočtové rady vlády Mojmír Hampl. Rád by věřil, že se Česko k cenové stabilitě vrátí na začátku příštího roku. “I to mi ale přijde pozdě," varuje.

Spotlight Aktuálně.cz - Mojmír Hampl

Reálné mzdy se českým zaměstnancům loni zásadně propadly, důvodem je zdražování, při kterém Česko patřilo podle Eurostatu k pěti nejvíc postiženým zemím. Teď stát navíc řeší, kolik může vydat třeba na vyšší důchody. "Průměrný důchod za loňský rok vzrostl o 17 procent. Držel tempo s inflací, nebo ji dokonce překonával. To znamená, že k žádnému reálnému ani nominálnímu chudnutí u seniorů v zásadě nedocházelo," připomněl Hampl s tím, že inflací nejvíce trpí právě zaměstnanci. Podle šéfa Národní rozpočtové rady vlády není možné, aby těm, kdo do státní kasy nejen na penze přispívají, mzda nerostla a důchody se proti tomu asymetricky zvyšovaly. Podle jeho slov starobní penze v současné době vůbec neodrážejí, co se děje na příjmové straně státního rozpočtu. "Nejde o to, že na důchody nebude, ale že když budeme mít ten systém neudržitelný, tak na ně budeme vynakládat tolik, že nebude na spoustu jiných věcí," varuje. Hampl tvrdí, že jsme se v dnešní době dostali do stavu "rozpočtové lobotomie". Politické strany napříč spektrem podle něj mluví jen o tom, kde všude by se mělo přidávat, zároveň zmiňují, že by se měly snížit daně a ideálně vyrovnat rozpočtový deficit. Takové sliby jsou podle něj nerealistické. "Jediné, co mě naplňuje jistým optimismem, je jisté uvědomění si toho, že rozpočtový problém máme. To alespoň na úrovni vlády nikdo nepopírá. Na pomyslném 'Houstone, máme problém', na tom je shoda," dodává ekonom. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

