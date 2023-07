Miss Petty: Okamura nás vykresluje jako zvrhlé homosexuály. Vytahuje jednu fotku

“Lidem nikdy nevyčítám, že jsou z nás trochu zmatení. Že na první pohled vlastně neví, co si myslet, protože jsme extravagantní a jdeme s kůží na trh,” říká David Daniel alias drag queen Miss Petty. Vadí mu, že se nejen z drag komunity, ale i queer lidí stal snadný terč politiků a nástroj k tomu, aby rozdělovali společnost: “To jen proto, že jsme vidět a nestydíme se za to,” vysvětluje.

"Kdyby si někdo myslel, že dělám travesti show, určitě bych to nebral jako urážku. Obě formy toho umění vycházejí z nějakého převleku," vysvětluje Miss Petty rozdíl mezi drag představením a travesti show. Zatímco travesti je parodií zpěvaček, drag "královny" si vytváří vlastní osobnost: "Vychází z touhy vyjádřit nějaké extravagantní já," popisuje umělec, který si ke svým představením produkuje i vlastní hudbu.

Daniel v rozhovoru vypráví, jak se ke svým představením dostal, a zároveň prozrazuje, jak náročné pro něj v průběhu života bylo přijmout svou ženskou stránku. "Už v dětství jsem vnímal, že není v pořádku být femininní jako kluk, že není v pořádku hrát si s barbínama. Takže jsem v sobě tu feminitu musel potlačovat," vzpomíná performer a dodává, že jeho umělecká osobnost Miss Petty je vlastně splněním dětských snů.

"My bychom se vážně chtěli jenom bavit, ale to prostě nejde. Ty podmínky jsou takové, že když si vezmete paruku a uděláte si větší pusu, automaticky jste aktivisté," komentuje Miss Petty fakt, že je queer a drag komunita vnímána jako tak silné politické téma. Vysvětluje si to tím, že je to dobrá záminka, jak odvést pozornost od důležitých témat. "Ale když půjdete na drag show, tak prostě zjistíte, že to je jenom o tom, že nás to baví," uzavírá Daniel.

