Jílková: Je hnus, jak se politici chovají k lidem. Často vím víc než ministr

"Mnohokrát toho vím víc než ministr. Někdy se smiluju, protože bych z něj musela udělat opravdu úplného blbce, a to bych neumožnila divákům, aby ho viděli v Máte slovo, protože by už nikdy nepřišel. Je ale hrozné, že se za čtyři dny naučím víc než politik, který je tam několik let," říká moderátorka diskusního pořadu Máte slovo Michaela Jílková a jedna z hostů debaty ke 100 dním Spotlightu.

13:11 100 dní Spotlightu: Michaela Jílková. | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

"Vždycky mě baví politici, když řeknou: 'Tak si příště zvolte někoho jiného.' Já mám pocit, že lidé jsou čím dál víc znechucení tím, jak jsou politici mimořádně nekompetentní," říká Michaela Jílková k tomu, proč si myslí, že politická reprezentace dnes dostatečně neřeší problémy lidí. Ve svých pořadech je podle svých slov konfrontovaná s tím, jak se zástupci lidu opravdu chovají. "Je mi z toho hrozně smutno, po vysílání občas vidím, jak arogantně odejdou," dodává moderátorka. Související 100 dní pořadu Spotlight oslavily desítky fanoušků 31 fotografií Jílková v rozhovoru hovoří také o tom, jak je dnešní společnost ustaraná, nejen kvůli dopadům pandemie, inflace, rostoucím cenám energií, ale i válce na Ukrajině, která se odehrává jen kousek od nás. "Za poslední čtyři roky je společnost opravdu taková ubitá, rezignovaná," hodnotí moderátorka. Dodává ale, že je ráda, že právě v jejích pořadech je prostor na vyjádření emocí - i proto má raději televizní obrazovky než psaná média. "Do psaného rozhovoru je hrozně těžké tu emoci dostat," vysvětluje. Moderátorka také předpovídá, jak se může Česká televize posunout pod vedením nového ředitele Jana Součka. Bude v ní dál prostor i pro pořad Máte slovo? "Já jsem přesvědčena, že ano, protože nový pan ředitel hodně zdůrazňuje, že chce, aby diváci cítili, že na ně televize myslí. A jestli někdo opravdu myslí na diváky, tak je to - abych nekřivdila jiným - i pořad Máte slovo," uzavírá Jílková. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Záznam celého večera 100 dní Spotlightu s moderátorkou Michaelou Jílkovou, dokumentaristou Vítem Klusákem a ekonomkou Helenou Horskou si můžete pustit zde: 1:16:19 100 dní Spotlightu: celý záznam. | Video: Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa

