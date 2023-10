Pod šíleným tlakem. Zelenskyj by měl skončit, Ukrajině to prospěje, míní Romancov

"Je otázkou, zda v okamžiku, kdy na Ukrajině probíhá válka v tom rozsahu a v té intenzitě, je možné, aby se tam konaly svobodné, spravedlivé a soutěživé volby," říká politický geograf Michael Romancov k tomu, že Ukrajinu v příštím roce možná čeká volba nové hlavy státu. Ačkoliv se současný prezident Volodymyr Zelenskyj těší velké podpoře, podle experta by v čele země raději zůstat neměl.

"Zelenskyj musel z fyzického hlediska projít neuvěřitelným vypětím a musí být šíleným způsobem vyčerpaný. Každému, kdo je pod takovým tlakem, by z lidského hlediska prospělo, aby to mohl předat někomu jinému," odpovídá Romancov na otázku, jestli by měl současný prezident Ukrajiny obhajovat svůj mandát.

Podle experta je určitě mezi Ukrajinci člověk, který by mohl Zelenského ve funkci nahradit. "Kdyby (ruský prezident) Vladimir Putin v roce 2008, kdy mu vypršel jeho druhý mandát, odešel, tak by dneska Rusko bylo někde úplně jinde. Zelenskyj může tuhle chybu opakovat," tvrdí Romancov, podle kterého zároveň ukrajinský prezident dosud odváděl špičkovou práci.

Romancov v rozhovoru mluví také o tom, jak může být Rusko zapojené v barbarském útoku Hamásu na Izrael. Podle něj pro to dosud nejsou žádné přímé indicie, země má ale jasné vazby na státy, které se na něm do určité míry mohly podílet.

"Rusko je přítomné v Sýrii a kooperuje s Íránem, který se vůči Izraeli staví jednoznačně nepřátelsky. A víme, že je (Írán) napojen na Hamás a zapojen minimálně do plánovací fáze útoku na Izrael. Tady se ty věci začínají nebezpečným způsobem proplétat," popisuje odborník.

A jak Romancov vnímá, že ruská podpora války na Ukrajině podle nezávislé sociologické agentury Levada neklesá? Podle politického geografa si na Západě neuvědomujeme, že například sankce se života běžných Rusů dotkly minimálně. Putin navíc dokáže "přetavit" v úspěch takřka cokoliv. "Režim je skrz naskrz protnut loajalitou k jeho osobě a všichni ti, kteří jsou u něj blízko, velice dobře vědí, že vyrostli díky němu," dodává k podpoře šéfa Kremlu a ruské agrese na Ukrajině Romancov.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.