Velvyslanec Matt Field promluvil o Brexitu: Nedohadovat se s 27 státy je výhoda

“Tím, že jsme opustili Evropskou unii, neopustili jsme Evropu. A proto musíme mít vztahy s Bruselem a se zbytkem unie. Musíme spolupracovat na Ukrajině a při dalších velkých výzvách, kterým čelíme,” říká britský velvyslanec Matt Field. Když byl diplomatem v Bosně, viděl prý, jaké výhody přináší, když stát může rozhodovat sám o sobě a nemusí se dohadovat s někým dalším, přiznává v rozhovoru.

"Nevěděli jsme, co vše se může stát na Ukrajině, nevěděli jsme, že přijde pandemie, ale jsem si jistý, že brzy přijde další výzva. Ale pokud budeme společně pracovat na přípravě, jsem velký optimista, pokud jde o to, co můžeme dokázat," říká Matt Field, který v čele britského velvyslanectví v České republice letos vystřídal velvyslance Nicka Archera.

Podle Fielda je i po brexitu Velká Británie stále "v Evropě" a rozhodně plánuje budovat vztahy s evropskými státy, včetně Česka, se kterým má jeho země mnoho společného.

Nový britský velvyslanec zatím česky neumí tak, jak by si přál, ale rozhodně si plánuje jazyk zlepšit. S Čechy chce totiž komunikovat i prostřednictvím sociálních sítí, aby dal dostatečně najevo, že ho česká kultura a tuzemské problémy opravdu zajímají.

Video, ve kterém se Field jako nový šéf zastupitelského úřadu v Česku představuje, už na Twitteru shlédlo přes 1,6 milionu lidi. "Snažil jsem se být autentický. Jsem stále britský velvyslanec, ale také chci být stále sám sebou. A myslím, že trocha humoru pomáhá," říká s tím, že na Čechy celkem platí, když zmíní jméno Járy Cimrmana.

V rozhovoru Matt Field přiznává, že špatných vlastností zdejších lidí si zatím ještě nevšiml. Protože je tu pouze dva měsíce, má ještě "líbánkové období". A stihl si kromě podobností Čechů s Brity všimnout i některých odlišností? "Myslím, že Britové se ne vždy vyjadřují dostatečně jasně. Říkáme 'docela dobré', když myslíme 'špatné' a podobně. Někdy je to naopak. Říkáme, že je to v pořádku, když myslíme, že je to skvělé. Takže jsou tam nějaké malé kulturní rozdíly, ale většinou jsem našel mnohem více společného než rozdílného," dodává britský diplomat.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.