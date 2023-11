"Izrael se velmi zradikalizoval." Reportér popsal chmurné vyhlídky pro Gazu

"Pro Izraelce je velice emotivní záležitostí, že Hamás zajal přes 240 rukojmích. Historicky v zemi rezonuje idea, že nikoho nesmějí nechat napospas. Palestinci zase mají šanci, že nálety nebudou obnoveny v takové míře," říká reportér Aktuálně.cz Martin Novák k uplynulým dnům příměří mezi Izraelem a Hamásem, při kterých Hamás propouštěl unesené rukojmí výměnou za palestinské vězně.

"Vrátil jsem se s pohledem, že se izraelská strana od 7. října velice zradikalizovala. Ze svých minulých návštěv jsem měl dojem, že mezi Palestinci, kteří byli vždy tou 'prohrávající' stranou, bylo té nenávisti více," popisuje dojmy ze své poslední cesty do Izraele reportér Aktuálně.cz Martin Novák.

Podle něj je důvodem proměny nálad mezi Izraelci fakt, že Hamás porušil všechny nepsané dohody. "Tedy, že žádná strana sexuálně neútočí na ženy nebo se snaží vyhýbat ztrátám mezi dětmi. Tohle všechno Hamás porušil," naráží reportér na říjnové útoky teroristů.

Novák, který jezdí do regionu už třicet let a má podle svých slov přátele na obou stranách konfliktu, je prý stále skeptičtější k tomu, že by mohla nastat nějaká mírová dohoda přijatelná pro obě strany. "Palestinci by byli nejradši, kdyby se jednoho rána probudili a Izrael by neexistoval. Izraelci zase říkají: my musíme najít nějaké řešení, při kterém nás Palestinci nebudou zabíjet. Ty představy jsou navzájem neslučitelné," vysvětluje.

"Snažím se mít pochopení pro obě strany a je to tak, že obě ty strany mají nějakým způsobem svoji legitimní pravdu," pokračuje novinář o tom, jak dlouhá léta sleduje příběhy jak z Izraele, tak z Palestiny.

Při svých reportážích se vždy snaží řídit zkušenostmi a novinářským citem, zároveň přiznává, že novinářská nestrannost má v některých případech své limity. "Samozřejmě, když stojím na izraelské straně a popisuji to, co se stalo Izraelcům v kibucu, tak jako novinář nemohu skrývat, že to popisuji z izraelského pohledu. Tam nemá smysl si na něco hrát," dodává Novák.

