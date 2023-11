Žijeme tak, jako bychom nechtěli děti. Páry to zjišťují příliš pozdě, varuje lékařka

"Mít dítě přirozenou cestou je určitě dar,, není to nárok. A nefunguje to automaticky, ačkoliv si řada párů tuto trpkou záležitost uvědomí, až když je třeba pozdě nebo až když se nějakým způsobem a dlouhodobě trápí s početím," upozorňuje reprodukční lékařka Kateřina Veselá. Možnost přirozeného početí se v Česku vzdaluje čím dál více párům - ze zmražených embryí se rodí asi tři tisíce dětí ročně.

"Setkáváme se s narůstajícími epidemiemi civilizačních onemocnění, obezitou, diabetem i dalšími záležitostmi, které s plodností souvisí. A ne všechny páry žijí tak udržitelným způsobem života, aby si plodnost nějakým způsobem uchovaly nebo předem nevyčerpaly," přibližuje lékařka dlouhodobě pracující s neplodnými páry část faktorů, které mají kromě genetických předpokladů a vad vliv na plodnost.

Podle Veselé je v moderní společnosti obrovským nepřítelem plodnosti vyšší hmotnost, a kdo se o početí snaží nebo jej plánuje, rozhodně by se měl snažit váhu hlídat. Nezpochybnitelnou roli hraje samozřejmě i věk.

"Odkládání rodičovství je trendem v Česku, v Evropě i v dalších civilizovaných zemích. Páry nás často navštěvují mnohem později, než by bylo optimum pro početí," vysvětluje lékařka, podle které se kvalita pohlavních buněk u žen snižuje po třiatřicátém roce. "U mužů je to od 37 do 45 let. Je to trochu variabilnější," dodává.

A je možné, že se v budoucnu dočkáme nějakého zázračného léku na neplodnost? "Nemyslím si, že by se takový zázrak konal. To mají určitě mnohem větší šanci pacienti, kteří trpí nádorovými onemocněními," komentuje Veselá s tím, že neplodnost je příliš komplexní proces s příliš velkým množstvím faktorů, které ji ovlivňují.

