Suchár: Z politiky je výtah pro lháře a křiklouny. Lidé se prolhali na nejvyšší místa

“Nejstrašnější v civilní sféře pro mě je, když se začne lhát. Lež je totiž ten nejstrašnější hřích, který může existovat. Není horší,” říká kněz Josef Suchár, který od prezidenta republiky převzal vyznamenání. Kolem kostela v Neratově vybudoval komunitu a také sdružení, které pomáhá dětem i dospělým s mentálním postižením. “Nepřišel jsem tam sám, bez party lidí bych nic takového nedokázal,” říká.

V místě, které málem zaniklo, začal před více než třiceti lety vznikat malý zázrak. Dnes je Neratov místem, které na sebe poutá pozornost a Josef Suchár za snahu zachránit kostel a vybudovat kolem něj komunitu lidí, kterým pomohl zapojit se do produktivního života, získal vyznamenání od hlavy státu Petra Pavla.

"Když kráčíte sálem a uvědomíte si, že dostanete státní vyznamenání, stáváte se jakousi součástí dějin, které tvoří tuhle zemi, a to je zavazující," vzpomíná na předávání ocenění řimskokatolický kněz, který ale podotýká, že bez zapojení řady dalších lidí by v Neratově nedokázal vybudovat to, co tam dnes je.

"Lidé přicházejí a odcházejí, ale každý, kdo tam přišel, tak to chtěl nějakým způsobem posunout dopředu," popisuje v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Podle Suchára nejde jen o ty, kteří kolem kostela a Sdružení Neratov pomáhají, ale i samotné návštěvníky. "Každý tam zanechá nějakou stopu a ten 'neratovský zázrak' zas promění něco v jejich nitru. Kolikrát z těch unavených nebo i naštvaných lidí najednou odchází lidé s pokojem v srdci a s radostí. A pak všude telefonujou, že je to tam super," láká do Neratova kněz a vzpomíná i na to, jak se původní poutní místo v průběhu let proměňovalo do současné podoby.

Suchár v rozhovoru mluví také o tom, jak vítá otevření církve pod vedením papeže Františka, ale i co je podle něj největší nebezpečí pro civilní a politický svět. "Jde o to, aby se politika nestala výtahem pro lháře a křiklouny, což jsme bohužel dopustili a to je velká tragédie. Začali jsme tolerovat lež, a to na nejvyšších patrech, a dovolili jsme, aby se lidé prolhali do nejvyšších míst," kritizuje kněz.

Dodává, že i tak je třeba vytvářet ostrůvky pozitivní deviace a důvěřovat, že v naší zemi je stále spousta lidí, kterým lze věřit a na kterých lze stavět. "Ale nedělám si iluze, že to půjde lehce," tvrdí Suchár.

