Baxa o výtržnících na soudu: Možná se jim něco stane, ale soudce nesmí mít strach

"Zdá se, že chtěli zasáhnout do nezávislosti soudu a chtěli na něj vytvořit tlak. Dali najevo pohrdání soudem. To všechno jsou skutkové podstaty trestných činů," říká nově zvolený ústavní soudce Josef Baxa k případu skupiny lidí, kteří vtrhli v květnu na pražský městský soud při líčení s Janou Peterkovou. Podle něj soudce nesmí mít strach, ale pokud mu někdo vyhrožuje, stát musí zakročit.

"Pořád tady máme rovnost před zákonem a každý odpovídá za své činy stejně. Bez ohledu na to, jestli je to 'přítel', nebo 'nepřítel' státu, nebo jestli je státu s prominutím ukradený," vysvětluje Baxa.

Podle něj má stát dostatečnou výbavu právních nástrojů, jak se vyrovnat s těmi, kdo šíří dezinformace, nebo se dokonce chovají násilně. Rozhodně to ale neznamená, že by tím byla omezena svoboda slova. "Jestli někdo šíří poplašnou zprávu, nebezpečně vyhrožuje, jestli někdo někoho pomlouvá nebo na někoho útočí. To všechno právo umí zpracovat," říká.

Baxa v rozhovoru upozorňuje, že Česko obecně selhává ve vymáhání práva. "Kdybychom to právo, které máme, důsledně prosazovali, tak si myslím, že by případů porušování práva bylo mnohem méně," naráží ústavní soudce na fakt, že vznikají stále nové zákony a normy a to nemusí být vždy ku prospěchu.

"Pořád chrlíme nové regulace. Stát předstírá, že všechno kontroluje a bude sankcionovat, a adresáti norem se tváří, že to vědí a dodržují. Ale je to pokrytectví z obou stran," kritizuje Baxa.

A jak nově zvolený ústavní soudce vnímá fakt, že jeho jmenování do funkce nepodpořil senátní výbor? "Slyšel jsem: Oni se vás bojí. Ale nedozvěděl jsem se kdo. Myslím, že u části té politické veřejnosti jsem přeceňován," vysvětluje Baxa a dodává, že je velmi otevřený člověk, což mu prý naopak pomohlo získat důvěru veřejnosti.

"Důvěra, kterou lidé buď mají, nebo nemají v soudce, je dost často opřená spíše o osobnost soudce a to, zda o něm vědí, jaký je, než o čtení odůvodnění soudních rozhodnutí," dodává Baxa.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.