Klacky a kameny dobyli bolševickou pevnost. Herec Dvořák promluvil o českých hrdinech

"Bolševici se jich báli jako čert kříže a jejich osudy jsou opravdu neuvěřitelné - holýma rukama pomocí kamenů a klacků třeba dobyli plně vyzbrojenou pevnost," říká o československých legionářích herec a průvodce dokumentárním cyklem Legie 100 Jiří Dvořák. "Dnes bychom o nich řekli, že jsou jako speciální jednotky," říká o mužích, kteří nasazovali život nejen za první světové války.

"Je to jeden z největších hříchů školní výuky, že se tohle téma obcházelo. Pro Čechy a Slováky je to strašně důležité. Opravdu máme být na co hrdí," říká o legiích, které hrály významnou roli nejen při vzniku samostatného Československa, herec Jiří Dvořák. Češi podle něj přitom dokážou být opravdu odvážný národ.

"Když jim o něco jde, tak ano," myslí si herec, který sám o sobě říká, že se u něj odvaha v minulosti projevovala spíše jako lehkovážnost. "Třeba když jsem lezl na skalách bez lana. To nebyla odvaha, to byla blbost," přiznává.

Ačkoliv Dvořák velmi obdivuje hrdiny české historie, pokud jde o hraní, raději si prý vybírá padouchy. "Je to zajímavější. Každá zlá vlastnost nebo problém, který ona postava má, musí mít nějakou podstatu a mě baví tu podstatu hledat," přiznává herec s tím, že hrát "chemicky čistého" klaďase je pro něj tak trochu nuda.

"Proto jsem nikdy nechtěl hrát Romea. Vždyť ten jen nyje pod balkonem a všechno za něj vyřeší ženská a mnich," vtipkuje herec, jehož hlas je pro Čechy spojený s další slavnou kladnou postavou - agentem 007 Jamesem Bondem.

Jiří Dvořák v rozhovoru přibližuje také své zážitky z natáčení dokumentu Hledání ztracených světů v Indii. "Co jsem tam našel? Myšlenku, že se tam už nikdy v životě nechci vrátit, opravdu nikdy," popisuje herec příhodu, kdy ho v druhé nejlidnatější zemi světa postihl covid a nemohl se vrátit zpět do Česka. To ale podle herce nebylo jediné, co na své cestě do Indie nečekal. "Věděl jsem, že tam bude hodně lidí. Ale že tam bude tolik lidí, to mě trošku překvapilo," vzpomíná Dvořák.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.